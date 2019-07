Tíz film, amit látni kell nyáron

A Godzilla II ugyan elhasalt, de a John Wick 3 és a Toy Story 4 sikert aratott a mozikban, az Elton John életéről szóló Rocketman pedig kifejezetten kellemes meglepetés volt. A nyár következő két hónapjára is cuki rajzfilmekkel, szuperhősökkel és akciósztárokkal készülnek a stúdiók: jön A kis kedvencek titkos élete 2, a Pókember: Idegenben és a Halálos iramban-filmek első spinoff-ja, a Hobbs & Shaw. Kapunk két hideglelős horrort, de a vígjátékok kedvelői sem maradnak filmek nélkül. A legfontosabb mégis az, hogy jön az új Tarantino! Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat a kedvencére.

A kis kedvencek titkos élete 2. (július 4.)

“A kis kedvencek titkos élete olyan bájos, hogy a cukiságfaktora felülmúlja az év összes többi filmjét együttvéve” - írtuk a 2016-os első részről, ami nem csak az Index kritikusát ragadta magával. Az első rész produkálta ugyanis az eredeti vígjátékok közül a legjobb nyitóhétvégi bevételt valaha, a nem animációs filmeket is beleértve. Összesen 875 millió dollárt kerestek vele, így nem is volt kérdés, hogy jön a folytatás. A kis kedvencek titkos élete 2 is arról szól, hogy mit csinálnak az állataink, amíg mi nem vagyunk otthon: például hatalmasakat buliznak, konyhai robotgépekkel vakartatják a pocakjukat vagy éppen szétaggódják magukat miattunk. A rendező ismét Chris Renaud (a Gru-filmek készítője), az író Brian Lynch (Minyonok), a producer pedig az Illumination alapítója és nagyfőnöke, Chris Meledandri.

Pókember: Idegenben (július 4.)

Most már, hogy túl vagyunk a Bosszúállók: Végjátékon, nyugodtan megnézhetjük a Pókember: Idegenben előzetesét, az ugyanis az első percben lelőtte a Bosszúállók végét. (Igaz, erre korrekten figyelmeztetett a főszereplő Tom Holland.) Szóval onnan indul a Pókember: Idegenben, hogy Peter Parkernek hiányzik Tony Stark, meg kell küzdenie egykori mentora hiányával. Hogy ez könnyebben menjen, elhatározza, hogy sok más amerikai fiatalhoz hasonlóan ő is belevág egy európai utazgatásba a haverjaival. De Nick Fury, a Bosszúállókat összegereblyéző titkosügynök ott sem hagyja őt békén, és harcba hívja, mert új ellenség tűnt fel, a rejtélyes Mysterio (Jake Gyllenhaal). Az előzetesből az is kiderül, hogy Mysterio ugyan a Földről származik, de nem a mi Földünkről, ezzel pedig a Marvel-univerzum hivatalosan is megnyitotta a kapukat a multiverzumhoz, azaz végtelen számú, párhuzamos világhoz. Ha a Pókember: Idegenben-nel sikerül megközelíteni az előző rész, a Hazatérés színvonalát, akkor nagy baj nem lehet.

Fehér éjszakák (július 18.)

2018 egyik legnagyobb filmes meglepetése volt az Örökség, az elsőfilmes Ari Aster vérfagyasztó horrorja. Alig másfél év telt el azóta, és máris itt van a fiatal rendező új horrorja, a Magyarországon forgatott Fehér éjszakák. A főszereplő pár, Dani és Christian már évek óta együtt vannak, de a fiú úgy érzi, ideje lenne lezárni a kapcsolatukat. Egy váratlan tragédia következtében végül úgy dönt, nem ez a legmegfelelőbb alkalom a szakításra, inkább elhívja a lányt is arra a svédországi nyári fesztiválra, ahova barátaival készülnek. A nyári napforduló alkalmából rendezett buli különös közössége tárt karokkal fogadja a fiatalokat, aztán persze kiderül, hogy közel sem olyan jó arcok, mint amilyennek elsőre tűntek. A Fehér éjszakákban olyan feltörekvő sztárok szerepelnek, mint Jack Reynor (Glassland, Macbeth, Sing Street), Will Poulter (Az útvesztő, Családi üzelmek, A visszatérő) és Florence Pugh (Lady Macbeth, Eszmélet, Outlaw King).

Halálos iramban: Hobbs & Shaw (augusztus 1.)

“A Halálos iramban-sorozat nem a modern kor legjobb akciófilm-sorozata (az a Mission: Impossible), de az biztos, hogy egyszerre a legbutább és legszórakoztatóbb, ahol semminek nem szab gátat a szentimentalizmus, a jóérzés és a finanszírozók pénztárcája” - írta az Index kritikusa, amikor a Hobbs & Shaw első előzetese megjelent. Az immár nyolc részes Halálos iramban széria spin off-ja két fontos szereplő, Jason Statham gonoszának (Shaw), és Dwayne Johnson rendőrének (Hobbs) viszonyára fókuszál. Most egyikük sem gonosz egy kicsit sem, mert feltűnt egy még keményebb, még menőbb gonosz, aki ellen össze kell fogniuk. Ő pedig Brixton (Idris Elba), aki egy “kibergenetikusan felturbózott anarchista”. És akinek ez nem lenne elég, annak gyorsan ideírok néhányat a film helyszínei közül: Los Angeles, London, Csernobil és Szamoa.

Kettős életek (augusztus 1.)

Miért van ennyi francia vígjáték a mozikban? - kérdeztük tavalyi cikkünkben, és a forgalmazók megadták a választ: azért, mert a magyar nézők nagyon szeretik őket. Ez alapján a Kettős életek is sikerre számíthat, már csak azért is, mert ez a francia vígjáték még jónak is tűnik. A főhőse, Alain (Guillaume Canet) egy nagy múltú kiadóház feje, akinek a könyvkiadásban zajló digitális forradalom okoz fejtörést. Felesége, Selena (Juliette Binoche) egy népszerű tévésorozat sztárja, szintén komoly szakmai krízisben van. Ahogy az a francia filmekben lenni szokott, mindketten más ágyában keresnek vigaszt gondjaikra. A Kettős életek rendezője a többszörösen díjnyertes Olivier Assayas (Sils Maria felhői, A stylist), a film premierje az A kategóriás Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában volt.

Volt egyszer egy... Hollywood (augusztus 15.)

Ide tulajdonképpen nem is kellene semmit írni, csak azt, hogy ez lesz a tízfilmes karriert tervező Quentin Tarantino kilencedik filmje Brad Pitt-tel és Leonardo DiCaprióval a főszerepben. Már ez is bőven elég ahhoz, hogy epedve várjuk a Volt egyszer egy... Hollywoodot, de hozzátehetjük még, hogy a cannes-i premier után a film többnyire pozitív kritikákat kapott, és Pitt és DiCaprio mellett olyan sztárok játszanak benne, mint Margot Robbie, Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant, Tim Roth, Bruce Dern, Michael Madsen és Rumer Willis. A sztori 1969-ben, Los Angeles-ben játszódik, ahol a DiCaprio alakította sorozatszínész és Pitt által játszott kaszkadőre próbálnak boldogulni. A szomszédjukban a sztárrendező, Roman Polanski és gyönyörű felesége, Sharon Tate (Margot Robbie) élnek, akit Charles Manson és eszelős bandája már kinézett maguknak.

Hová tűntél, Bernadette? (augusztus 15.)

A Tökéletlen idők, a Sráckor és a Mielőtt-trilógia rendezője, Richard Linklater vitte filmre Maria Semple magyarul is megjelent, Hová tűntél, Bernadette? című sikerkönyvét. Bernadette Fox (Cate Blanchett) nem egy átlagos anya. Kivételesen okos, de erős szociális fóbiája van, utálja az embereket, különösen a környékbeli bezzeganyákat. Egy napon, éppen mielőtt a család elindulna arra jutalomutazásra, amit lánya, Bee (Emma Nelson) kapott a kiváló bizonyítványáért, Bernadette egyszerűen eltűnik. A 15 éves Bee-nek jut a feladat, hogy felkutassa, és egyúttal annak is a végére járjon, hogy ki is valójában az ő különleges édesanyja. Richard Linklater előző filmje, a Last Flag Flying elkerülte a magyar mozikat, de szerencsére a Hová tűntél, Bernadette? talált forgalmazót. Ez a különleges történet és a rendező személye mellett azért is jó hír, mert Blanchett mellett olyan sztárokat láthatunk kisebb szerepekben, mint Kristen Wiig, Laurence Fishburne és Billy Crudup.

Jó srácok (augusztus 15.)

"Ekkora srácoknak túl húzós: van benne drog, erőszak, káromkodás" – mondja Seth Rogen a Jó srácok előzetesében, amikor bejelenti a film kiskorú főszereplőinek, hogy nem nézhetik meg a saját filmjük trailerét. Seth Rogen nem szereplője, csak producere a vígjátéknak, amit az elsőfilmes Gene Stupnitsky, azaz A hivatal producere, írója és rendezője jegyez. A srácok egy szülőktől kölcsönvett drón segítségével próbálják meg kilesni, ahogy a szomszédban lakó lány csókolózik, de becsúszik egy kis gikszer, és a drón a tinilányok fogságába esik. Mindenáron vissza kell szerezni. A drónszabadító akció közben a srácok kábszerrel rohangálnak, fősulisokkal bunyóznak, és bezárnak egy rendőrt egy boltba egy dildóval. Ugye, hogy kihagyhatatlan? Amúgy az egyik főszereplő A szoba és Az igazi csoda tehetséges gyerekszínésze, Jacob Tremblay.

Ready or Not (augusztus 22.)

Ready or Not-ból bármi lehet: egy óriási blama éppen úgy, mint a nyár meglepetéssikere. A horrorvígjáték főszereplője egy fiatal lány, Grace (Samara Weaving az Ash vs. Evil Deadből, ő lesz Bill lánya a Bill & Ted Face the Music-ban), akinek sikerül beházasodnia egy nagy múltú, gazdag családba. Ugyan a vőlegény (Mark O'Brien) és a család többi tagja (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) is elég különcnek tűnnek, de annyi baj legyen. Hamar kiderült, hogy a család egyik különös szokása, hogy az új családtagnak részt kell vennie egy bújócskán. Viccesen hangzik, de nem az, mert ha idő előtt találják meg, akkor megölik. Grace-nek csak annyi szerencséje van, hogy üldözői éppen olyan bénán bánnak a fegyverekkel, mint ő, és éppen olyan veszélyesek önmagukra, mint másokra.

A bűn királynői (augusztus 22.)

Melissa McCarthy előző két filmjét, az elélvező bábokkal viccelődő Haláli bábjátékot és az Oscar-jelölést érő Megbocsátasz valaha? című drámát nem hozták be a magyar mozikba. Valószínűleg amiatt sem, mert McCarthy ugyan óriási sztár Amerikában, de nálunk még mindig a Koszorúslányokból ismeri, aki ismeri egyáltalán. Most viszont itthon is mozikba kerül A bűn királynői, melynek története eléggé emlékeztet a tavalyi Nyughatatlan özvegyekére. Ezúttal a hetvenes években járunk New York-ban, amikor a rossz hírű Hell's Kitchen negyedben letartóztatnak néhány gengsztert. Amíg a férfiak rács mögött vannak, a feleségeik veszik át az üzletet. Melissa McCarthy mellett Elisabeth Moss és Tiffany Haddish bizonyítják be, hogy pont úgy tudnak védelmi pénzeket szedni, ahogy a pasik.

És ön melyik filmet várja a legjobban? 850 Volt egyszer egy... Hollywood

121 Pókember: Idegenben

55 A kis kedvencek titkos élete 2

50 Halálos iramban: Hobbs & Shaw

33 Fehér éjszakák

21 Hová tűntél, Bernadette?

19 Jó srácok

14 Kettős életek

12 Ready or Not

12 A bűn királynői