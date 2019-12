Megvan, ki alakítja a fiatal Galadrielt az új Gyűrűk Ura-sorozatban

Morfydd Clark is csatlakozik az új Gyűrűk Ura-sorozathoz, méghozzá fiatal Galadrielként, írja a The Wrap.

Az Amazon A Gyűrűk Ura-sorozatát Jeff Bezosék a Trónok harca utódjának szánják, legalábbis úgy gondolják, népszerűségben el tudja majd érni a sikeres sorozat számait. A Gyűrűk Ura-sorozatról októberben kiszivárgott castingvideók alapján már sejteni lehetett, hogy milyen mellékszereplők bukkanhatnak fel a produkcióban. Ebből kiderült az is, hogy az Amazon nem feldolgozást tervez gyártani, hanem új történeteket vinne filmre, egy olyan világot, ami az eredeti Gyűrűk Ura-széria előtti időkben játszódik.

Azóta bejelentették, hogy az új sorozat első két epizódját J. A. Bayona (Jurassic World: Bukott birodalom, Árvaház) rendezheti, illetve hogy a Trónok harca Benjen Starkja, Joseph Mawle játszhatja majd a főgonosz szerepét. A The Wrap egy projekttel foglalkozó dolgozótól úgy tudja, ehhez a csapathoz most már biztosan csatlakozni fog a Tarantino kedvenc filmjében is játszó Morfydd Clark, méghozzá fiatal Galadrielként.

A 2021-re elkészülő produkció tévétörténelmet is fog írni, ugyanis valószínűleg minden idők legdrágább tévésorozata lesz. Habár az első évad még meg sem jelent, a sorozatból máris berendeltek egy második évadnyit is.