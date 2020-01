A 18 éves énekesnő lett a legfiatalabb előadó, aki Bond-főcímdalt énekelhet. Megérkezett az első magyar nyelvű előzetes is a filmhez.

James Bond soha nem lesz nő - közölte a Bond-filmek producere, Barbara Broccoli a Variety-nek adott interjújában. Broccoli nem először teszi egyértelművé, hogy nem akar nőt látni a 007-es ügynök szerepében. "Ő egy férfi karakter. Férfinak lett megírva, és alighanem meg is marad férfinak. És ez jó is így. Nem kell, hogy nővé változtassuk a férfi karaktereket. Inkább teremtsünk több női karaktert, és alkossunk olyan történeteket, amelyekben helyük is van ezeknek a női karaktereknek" - mondta például 2018-ban.

Hogy James Bondot játszhatná egy nő, azután terjedt el, hogy a jelenlegi Bond, Daniel Craig 2015-ben közölte, hogy előbb vágná fel az ereit, mint hogy még egyszer eljátssza a 007-es ügynököt. (Később mégis volt az a pénz.) Ezután kezdtek pörögni a nevek, hogy ki lenne alkalmas, hogy kövesse Craig-et a jól szabott öltönyben. A nevek között több nő is felmerült, többek között Gillian Anderson, vagyis Scully ügynök az X-Aktákból jelentkezett be a szerepre, de felmerült Scarlett Johansson, Priyanka Chopra és Charlize Theron is.

Barbara Broccoli most, Daniel Craig valóban utolsó James Bond-filmjének premierje előtt újra kijelentette, hogy a következő Bond bármilyen bőrszínű lehet, de csak férfi. (A legújabb pletykák arról szóltak, hogy egy fekete színésznő, Lashana Lynch lehet a következő Bond.) Broccoli szerint új női karaktereket kell teremteni, és nem a meglévő férfi hősöket színésznőkkel eljátszatni. Szerinte a nők ennél sokkal érdekesebbek.

Azt is elmondta, hogy még a tagadás fázisában van azzal kapcsolatban, hogy Daniel Craig végleg elhagyja a sorozatot. "Totális tagadásban vagyok. Elfogadtam, amit Daniel mondott, de még mindig tagadásban vagyok. Túl traumatikus ez nekem" - mondta.

A legújabb Bond-film, a Nincs idő meghalni április 8-tól lesz látható a magyar mozikban.