Minden szülő rémálma ez az új horrorsorozat

Tündérmese, csak éppen felnőtteknek? Egy modern urban fantasy, ami annyira beteg és felkavaró, hogy azt még Stephen King is megirigyelné? Nagyjából így lehetne körülírni az Apple TV+ szeptember 8-án közzétett újdonságát, a Bölcsőrablókat (The Changeling), amely rögtön az első epizódjával úgy padlóra küldött, hogy nem bírtam magammal, és egy ültő helyemben ledaráltam azt a további kettőt is, amit a streamingszolgáltató az első adagban publikált.

Az Apple TV+ teli van egyedi néznivalókkal, köztük olyan remek sci-fikkel, mint a Különválás, A siló, a See és a For All Mankind, de a thrillerek rajongói is megtalálják a számításukat olyan címeknek köszönhetően, mint Az eltérített járat, a Fekete madár vagy A Moszkitó-part, és persze humoros alkotásokból sincs hiány, innen is üdvözöljük a Dickinson, a Ted Lasso és a Direkt terápia, esetleg a Szigorúan barátság készítőit. Na, most már az Apple TV+-nak van épkézláb horrorsorozata is, amit hozzáadhatunk a listához, ráadásul a Bölcsőrablók esetében nemcsak annak örülhetünk, hogy úgy megfagyasztja bennünk a vért, mint idén még semmi más, hanem magyar közreműködésnek is.

Tudni kell ugyanis a sorozatról, hogy A csodálatosan fényképezett pilot epizód az Emmy-díjas Rév Marcell tehetségét tükrözi a tévéképernyőn.

A Bölcsőrablók története úgy kezd, mint bármelyik tündérmese: az eltökélt hősszerelmes, Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield) egy New York-i könyvtárban talál rá élete nőjére, Emmára (Clark Backo). A fickó nem egyszer, nem kétszer, hétszer elhívja a lánykát randizni, aki vonakodik attól, hogy összeálljon Apollóval, merthogy hamarosan elutazik Brazíliába. Emma aztán visszatér, ahol a reptéren leendő férje karjaiba omlik, innentől pedig egymást követik az örömteli események, a pár gyermekáldás elé néz, és nagyon úgy tűnik, hogy ennek a mesének happy end lesz a vége, avagy Apollo és Emma boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Amit a Bölcsőrablókról tudni kell, hogy inkább a Grimm testvérek-féle horrormesékre és a régi, felkavaró folklórra építkezik ez a sorozat, ergo bármennyire is megérdemelnék, hőseinknek nem jut ki a boldog befejezésből semmi. Ehelyett szenvedés, mitikus lények fenyegetése és erőszakos fordulatok várnak Apollóékra. A két főszereplő szenvedéseinek a forrása láthatóan a brazil út, amikor is Emma elmegy egy olyan titokzatos helyre, amitől a helyiek óva intik, és ott egy öregasszonnyal köt egyezséget. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint amikor a mesékben kifogja valaki az aranyhalat, kívánhat valamit, de hogy beteljesüljenek a vágyai, nagy árat kell fizetnie.

Nincs hiány a szériában se jump scare-ekből, se öldöklésből, és anélkül, hogy túl nagyot spoilereznék, annyit azért leírok, hogy aki szülő, és kisgyereke van, kerülje messzire a Bölcsőrablókat. Merthogy Apollo és Emma kisbabáját a második részben egy olyan mérhetetlenül sötét, megmagyarázhatatlannak tűnő esemény éri, amit nehéz feldolgozni. Még nekem is lesznek ezután álmatlan éjszakáim, pedig nincs gyerekem.

Az erősebb gyomorral rendelkező sorozatrajongóknak mindazonáltal nagyon erősen tudom ajánlani az Apple TV+ új horror-fantasyját. Egyrészt azért, mert ennyire jól, szövevényesen megírt történetet nagyjából a Lost óta nem láttam. Sőt, a szereplőgárda is iszonyatosan kitesz magáért, az Apollót játszó LaKeith Stanfield és a női főszereplő, Clark Backo is annyira természetesen alakítanak, hogy simán elhisszük nekik, hogy élő-lélegző, a valóságban is New Yorkban mozgó emberekről van szó. A mellékszereplők közül Malcolm Barett előtt kell még megemelnem a kalapomat, aki egy Patrice nevű exkatona bőrébe bújva igyekszik megakadályozni, hogy jóbarátja, Apollo kinyírja magát az őt ért trauma miatt.

Pedig ha a készítőgárdát elnézzük, az is simán benne volt a pakliban, hogy elrontják Victor LaValle regényének adaptációját, elvégre a showrunner Kelly Marcel írói kreditje olyan filmeket tartalmaz, mint a Venom 1–2., A szürke ötven árnyalata vagy a Terra Nova című sci-fi-széria, amit anno nagy sebbel-lobbal harangoztak be, mint az új high-concept szenzációt, aztán mára a kutya se emlékszik már rá.

A Bölcsőrablóknak rettenetesen erős személyiséget ad, hogy olyan, bravúros megoldásokra képes operatőrre bízták a pilot fotózását, mint Rév Marcell. Igaz, hogy a magyar szakembernek az Eufóriában is akadtak olyan húzásai, amitől leesett az ember álla, de az első rész végén látható metrós, gyerekszülős snitt Rév legjobbjai közé tartozik. Már csak ezért érdemes az Apple TV+ új horror-fantasyjába belenézni.

A Bölcsőrablók néha elvarázsol a bájosságával, máskor elborzaszt, mert annyira rémisztő és beteg. Ergo remek ötvözete egy gyermekibb, optimista tündérmesének és egy sötét európai folklórsztorinak. Lehet, hogy nemcsak Stephen King, hanem a Grimm testvérek is elégedetten csettintenének, ha látnák? Ezt még nem jelenteném ki a legnagyobb magabiztossággal, mert a kiváló első epizód után a második lassabb és vontatottabb, sok feleslegesen ható flashbackkel, míg a harmadik rész bejátszik egy Oppenheimert, és szinte rádobja az atombombát a sokkfaktort illetően a nézőre. Hogy a maradék öt epizód mit hoz, nagy kérdés. De az olvasói véleményeket látva, ha tartják magukat a készítők az eredeti The Changeling-regényhez, akkor túl nagy baj nem lehet.

9/10

A Bölcsőrablók első három része magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on, a folytatás minden pénteken jön a platformra.