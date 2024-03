Ez a tíz szerep Oscart érdemelt, de az eredeti kiszemelt elesett tőle

Vannak karakterek, amelyeknél megvan a potenciál az Oscar-díjra, a leginkább emlékezetes alakítások mégis akkor születnek, amikor a szerep a megfelelő színészt „találja meg”. Számos olyan történetet hallottunk már, hogy eredetileg nem azok a sztárok alakítottak feledhetetlen szerepeket, akiket eredetileg megkerestek velük.

Így lett Heath Ledgerből majdnem Batman, vagy Nicolas Cageből Aragorn.

Ritkábban találkozunk azzal a „shortlisttel”, amikor a váltás miatt a szerep végül Oscart hozott egy másik színésznek. Közeledve a 69. Oscar-gálához úgy döntöttünk, összeszedünk tíz olyan ikonikus szerepet, amelyet az eredetileg megkeresett színész visszautasított – holott Oscarig vihette volna vele –, vagy hosszas tanakodás után elesett tőle. Listánk a teljesség igénye nélkül készült.

Legendás szerepek

Gladiátor (2000)

Képzeljük el az arénát, a homokot, az vért és a tigriseket. Most képzeljük el, ahogy Russell Crowe bemegy, körös-körül emberek százai, és a szemük láttára küzd meg életéért. Most képzeljük el ugyanezt Mel Gibsonnal. Igen, eredetileg A rettenthetetlen Oscar-díjas sztárja játszotta volna Ridley Scott gigafilmjének főszerepét – legalábbis erről árulkodik a The New York Times cikke. Hosszas tanakodás után azonban máshogy alakult a történet, bár a pontos okokat nem ismerjük. Mel Gibsonnak így be kellett érnie a másik jól ismert filmjével, ugyanis a Gladiátorral egy évben jött ki romantikus vígjátéka, a Mi kell a nőnek?

Forrest Gump (1994)

Tom Hanks számtalan ikonikus filmben játszott, de legemlékezetesebb szerepei közül is vitán felül kiemelkedik Forrest Gump karaktere. Az azonos című, 1994-es film karrierének egyik csúcspontja, hat Oscar-díjat hozott el, köztük a legrangosabbak zömét (legjobb férfi főszereplő, legjobb rendezés, legjobb film). De vajon akkor is ilyen nagy siker lett volna, ha nem Tom Hanks játssza a karantert, hanem egy másik – szintén ikonikus színész –, aki végül visszautasította a főszerepet?

Nem csalás, nem ámítás, eredetileg az akkor még javában szépfiús korszakát élő John Travolta volt a kiszemelt, ő azonban nem kért Gump történetéből. 2007-ben az MTV-nek azt mondta, nem bánja döntését:

Ha volt valami, amit nem vállaltam, de Tom Hanks igen, az azt jelenti, hogy valami mást csináltam, ami ugyanannyira érdekes vagy szórakoztató volt (...) Azért néhány elutasított szerepemnek örülök, mert másoknak ezzel indult el a karriere.

A dolog pedig valóban úgy történt, ahogy Travolta mondta, hisz Tom Hanks karrierének mai napig ékköve ez az alakítás, ám a Grease sztárja sem tétlenkedett: a Forrest Gumppal egy évben jött ki egyik legikonikusabb filmje, a Ponyvaregény.

Legendás ziccerek

A szív bajnokai (2009)



Ha pedig a nagy ziccerekről beszélünk: az Oscar-díjas Julia Roberts 2006-ban érdekes döntést hozott. A színésznő kapott egy szövegkönyvet egy szerephez, amelyet végül elutasított, mivel a felkérés nem csigázta fel. így Sandra Bullockot kérték fel a filmhez, ami végül meghozta számára élete első Oscar-díját 2010-ben. Ez a film nem más volt, mint A szív bajnokai. Persze Roberts sem tétlenkedett ez idő alatt. Olyan filmjei jelentek meg, mint a Charlie Wilson háborúja, amelyben Tom Hanks-szel játszott együtt, vagy híres romantikus filmje, az Ízek, imák, szerelmek.

Szerelmes Shakespeare (1998)



De ha már Julia Roberts, érdemes megemlíteni a színésznő másik Oscar-veszteségét. A női főszereplő kérdésében sokáig variáltak a Szerelmes Shakespeare című filmnél, amely végül Gwyneth Paltrownak hozott széles körű elismerést. Az eredeti változatban még Roberts játszott volna, de az a verzió szétesett, a projekt pedig átkerült másik stúdióhoz, ahol már Paltrow volt a kiszemelt.

Ettől függetlenül, ahogy a Variety cikkéből kiderül, a színésznő durva szerelmi csalódáson ment épp keresztül, ezért el sem olvasta rendesen a szkriptet akkor. Majdnem Kate Winsletnél landolt a szerep, aki – Paltrow szerencséjére – visszautasította. Végül Gwyneth Paltrow mégis átrágta magát a szövegen, és beleszeretett a szerepbe, így élete eddigi egyetlen Oscar-díját vihette haza az 1999-es gáláról.

Napos oldal (2012)

Romantikus vígjátékokért – legalábbis a hivatalos besorolása alapján – ritkán szórják az Oscar-jelöléseket, ám 2012 sikersztorija, a Napos oldal minden ponton kivétel ezalól. A művet nyolc szobrocskára jelölték, amelyek között az összes kiemelt kategóri szerepelt a legjobb filmtől a legjobb rendezésen át a legjobb férfi és női főszereplőig. Ezek közül mindössze egyet nyert meg, amelyet az akkor még profi karriere elején járo Jennifer Lawrence vitt haza.

Kemény időszak lehetett ez a színésznőnek, ugynais három jól ismert filmje is ebben az évben került moziba – a Napos oldal mellett Az éhezők viadala első része is ekkor jelent meg, és a Ház az utca végén szintén azévben debütált. Történt mindez annak ellenére, hogy Lawrence nem az első kiszemelt volt a Napos oldal főszerepére. A készítők Anne Hathawayt kérték fel, aki noha elvállalta a szerepet, végül kreatív nézeteltérések miatt kilépett a projektből. Lawrence ekkor került a képbe.

Becéző szavak (1983)

Jack Nicholson ma már színéslegendának számít, de egyik legismertebb filmjére eredetileg nem őt kérték fel. Ez az alkotás nem más, mint a Becéző szavak. Első körben Burt Reynoldsnak ajánlották fel a szerepet, aki visszautasította. Reynolds olyan híres filmekben játszott karriere során, mint a Sztriptíz, A király nevében vagy a Gyilkos túra, de az Oscar-díj ezúttal Nicholsonnál landolt, aki ezzel begyűjtötte élete második szobrocskáját az összesen háromból.

Mind közül azt bánom a legjobban – valódi színészi feladat volt. Azt kívánom, bárcsak elvállaltam volna, hülye döntés volt a részemről, de rengeteg hülyeséget csináltam akkoriban. Valószínűleg egy hülye korszakomban voltam

– fogalmazott 2016-ban a Business Insidernek Reynolds.

Másik csillag született

Csillag születik (2018)

Ma már nem tudnánk más felállásban elképzelni Bradley Cooper és Lady Gaga közös filmsikerét, a Csillag születiket – amely nem mellesleg számtalan kaput nyitott meg az énekesnő filmes karrierében is –, de az 1937-es alapmű újragondolása eredetileg más szereposztással ment volna. A korai tervek szerint Clint Eastwood – igen, jól olvasták – rendezte volna a filmet, amelynek női főszereplője Beyoncé lett volna. Végül addig tolódott a megjelenés, hogy ez a változat sosem valósult meg, amelynek hála Lady Gaga megszerezte első Oscar-díját a legjobb filmzenéért, valamint első Oscar-jelölését színésznőként.

La La Land (2016)

Egy másik zenés alkotás, a La La Land is átment egy szerepvariáláson. A műnek hála 2017-ben Emma Stone megkapta első Oscar-díját – idén pedig a Szegény párákkal esélyes a másodikra –, de eredetileg Emma Watsont keresték meg a filmmel. Watson később elmondta, azért nem tudta vállalni a felkérést, mert már elfogadta az ajánlatot A szépség és a szörnyeteg élőszereplős változatára. Akkor úgy fogalmazott:

Ez nem az a fajta film volt, amibe csak úgy bele lehet ugrani. Tudtam, hogy munka van vele, amit el kell végezni, és ott kell lenni. Szimplán nem működött volna az ütközéskerülő tervezés.

A bárányok hallgatnak (1991)

Tegye fel a kezét az, aki szerint Jodie Foster helyett másnak kellett volna játszania A bárányok hallgatnakban! Nos, a rendező Jonathan Demme '90-ben biztosan kalimpált volna a karjával. Még a karaktert is Foster egyik ötletére alapozta, de sehogy sem látta a színésznőt a filmben. Eredetileg Meg Ryant kérte fel a szerepre, aki szinte rögvest visszautasította, és a többi jelölt sem vált be. Számos kollégája ajánlgatta neki az akkor húszas évei végén lévő színésznőt, végül nagy nehezen beadta a derekát, és visszagondolva nem bánta meg.

Szörnyek keringője (2001)

Az első Oscar-díjas fekete színésznőre egy fél évszázadot kellett várni az elismerés történelmében, de végül 2002-ben megtört a jég, és Halle Berry bezsebelte az első szobrot a Szörnyek keringőjével. Eredetelig azonban nem ő volt a kiszemelt művész a feladatra. Angela Bassettet keresték meg a filmszereppel, aki 1993-ban már bizonyított a Tina Turner életrajzi filmben, amiért Oscarra jelölték akkor. A színésznő azonban nemet mondott – nem érezte sajátjának a szerepet – így jutott végül Halle Berrynek a feladat, aki kihozta belőle a legtöbbet.