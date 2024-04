Quentin Tarantino lemondott utolsó filmjéről

A rendező némi huzavona után úgy döntött, mégsem a The Movie Critic lesz az utolsó filmje, hanem újabb forgatókönyv után kajtatva próbál rátalálni a tökéletes sztorira, amivel lezárhatja pályafutását.

Quentin Tarantinónak karrierje alatt sikerült felküzdenie magát a legelismertebb rendezők közé, olyan alkotások köthetőek a nevéhez, mint a Ponyvaregény, a Kill Bill, a Django elszabadul, az Aljas nyolcas vagy a Volt egyszer egy Hollywood. Munkássága eddig többek között két Oscar-díjat és három Golden Globe-elismerést jelentett a számára, ám 61 éves kora ellenére még nem állt le a rendezéssel.

Azt már egy ideje tudni lehet, hogy Quentin Tarantino utolsó, egyben 10. filmjére készül, amelyben a pletykák szerint korábbi műveinek néhány szereplője is feltűnt volna, köztük Brad Pitt, akivel a Becstelen brigantyk és a Volt egyszer egy Hollywood kapcsán már dolgoztak együtt, ám a legújabb hírek alapján a tervezett alkotás ment a levesbe.



Mint ismert, a produkció a The Movie Critic nevet viselte volna, és azt rebesgették, hogy a forgatási munkálatok idén vették volna kezdetüket, azonban Tarantino visszavonulót fújt. A Deadline információi szerint a rendező egyszerűen meggondolta magát. A filmet eredetileg a Sony gyártotta volna le, azonban a szakember átírta a forgatókönyvet, ami már amúgy is késleltette a forgatás elkezdését. Úgy tudni, Tarantino nem tervez több időt beleölni a projektbe, hanem inkább nekiáll egy másik filmnek, ami méltó lesz ahhoz, hogy lezárja vele rendezői pályafutását.

A The Movie Critic Kaliforniában játszódott volna 1977-ben, és egy olyan férfi történetét dolgozta volna fel, aki sosem vált híressé, de filmkritikákat írt egy pornómagazinba. Ezt a sztorit a rendező egyébként a saját életéből merítette. Ahogy arról a korábbiakban beszámolt, tinédzserként egyidőben azzal keresett pénzt, hogy pornómagazinokat helyezett el az automatákban, illetve kiszedte a pénzt belőlük. Az egyik lapba beleolvasva vette észre a filmekkel foglalkozó rovatot, ahova írt egy kritikus, akit Tarantino igencsak kedvelt – az ő munkásságát alapul véve készült volna el az alkotás.

Nem ez az első alkalom, hogy a rendező készen áll lemondani egy projektről, mivel az Aljas nyolcas esetében is hasonló zűr keletkezett, miután kiszivárogtatták annak részleteit. Tarantino be sem akarta fejezni a filmet, de végül rászánta magát, mivel rajongott az alkotásért. Úgy tűnik, a The Movie Critichez nem fűzték gyengéd szálak.

(Borítókép: Getty Images)