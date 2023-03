Hat év után újra Budapesten koncertezett Robbie Williams, akinek valószínűleg már nem lehet újat mutatni a popszakmában, de ezúttal sikerült meglepődnie. Az énekes a közönséget is igyekszik aktivizálni, így tett a magyar fővárosban is, az ülőszektorokban helyet foglalókat is felállította, rajongókat hívott előre a színpadhoz.

Itt jött a meglepetés.

Robbie Williamsnak ugyanis sikerült belefutnia ugyanabba a rajongójába, akivel már 20 évvel ezelőtt is a színpadon bulizott.

Az énekes a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi találkozásról:

„Szóval ez történt két napja Budapesten – írta a bejegyzésben. – Kiválasztottam valakit a közönségből, hogy jöjjön előre, és elképesztő módon ugyanazt a srácot kaptam ki, akit 20 évvel ezelőtt. Mi az esély erre? 174 240 000 az egyhez. Jó volt újra találkozni, uram!”

A bejegyzéshez a szerencsés rajongó is odakommentelt, mint írta, részéről volt a megtiszteltetés.