Bocuse d’Or tréning – felkészülés a legnagyobb presztízsű szakácsversenyre

A világ legnagyobb presztízsű szakácsversenyének világdöntőjét szeptember 26–27-én rendezik meg Lyonban. A Bocuse d’Or magyar csapata – Veres István séf, Molnár Bence commis, Széll Tamás coach és Hamvas Zoltán elnök – a második napon versenyez majd.

A magyar versenyzők próbafőzéseit figyelemmel kísérte az Index, és nem sokkal az elutazás előtt készített videóanyagot a csapattal.

Nézze meg fent a lejátszóra kattintva, ahogy Harmath Csaba gasztronómiai szakértő bemutatja a csapatot, mesél a verseny menetéről, és megkóstolja az ebben a pillanatban még szupertitkos fogásokat!

Még soha nem nyúlt ilyen hosszúra a felkészülés a Bocuse d’Or több mint három évtizedes történetében. A pandémia miatt szinte zárt kapuk mögött tavaly októberben megrendezett, tallinni európai válogató után a lyoni világdöntőt többször is elnapolták.

A Bocuse d’Or verseny híres arról, hogy teljesen szinkronban van a világban zajló eseményekkel és az aktuális kulináris trendekkel. A legnagyobb változás kétségkívül az, hogy a csapatoknak a szokásos tányértéma helyett elviteles menüt kell készíteniük egy dobozba. Három fogást, amelyek közül mindegyikben kötelező alapanyag a paradicsom.

A Bocuse d’Or versenyen összesen negyvenkét tányért kell időre elkészíteni, előételt, főételt és desszertet, és az ételeket az idei egyik téma miatt, ami a Take Away, dobozba kell tenni. Még azt is előírták, hogy milyen legyen az a doboz, aminek újrahasznosíthatónak kell lennie, ilyen a papír, a fa, a bambusz, de az üveg már tilos.