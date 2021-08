A magyar csapat gőzerővel készül a szeptemberi Bocuse d’Or franciaországi döntőjére, de közülük ketten, Széll Tamás, a Stand Étterem, a Stand25 Bisztró tulajdonos séfje, valamint Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke eljött az Indexbe, hogy elmondják,

Az Index kultúrarovata arútluK című podcastjának vendégei igazi kulisszatitkokkal érkeztek, és nem feltétlenül csak azoknak, akik eddig csak távolról figyelték a magyar gasztronómia fejlődését. Széll Tamás – aki 2011-ben Szulló Szabinával Michelin-csillagot szerzett az Onyx Étteremnek, 2019-ben pedig a Standnak is – öt évvel ezelőtt megnyerte a Bocuse d’Or budapesti európai döntőjét, egy évre rá pedig a negyedik helyen végzett Lyonban. Most azt mondja, hogy az őszi világbajnokságra jól halad a felkészülésük, de rengeteg tennivalójuk akad még, hogy zavartalanul és zökkenőmenetesen tudják majd elkészíteni az ételeiket Lyonban.

Ez a verseny ugyanis nemcsak attól küzdelmes és embert, azaz séfet próbáló, hogy mindent a lehető legjobb minőségben kell tálalni, de az odáig vezető út ahhoz hasonlatos, mintha egy sportolónak úgy kellene felkészülnie az olimpiára, hogy minden tréningen pontosan ugyanoda és ugyanakkor kell lépnie ugyanakkora erővel és elszántsággal, figyelemmel és fegyelemmel.

A Bocuse d’Or versenyen összesen negyvenkét tányért kell időre elkészíteni, előételt, főételt és desszertet, és az ételeket az idei egyik téma miatt, ami a Take Away, dobozba kell tenni. Még azt is előírták, hogy milyen legyen az a doboz, aminek újrahasznosíthatónak kell lennie, ilyen a papír, a fa, a bambusz, de az üveg már tilos.