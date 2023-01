Már a hús sem hús, a bor sem bor, de legalább a szósz rózsaszínű

Saját út a magyar gasztronómiáé, vagy csupán ilyen, amilyen? Ez itt a kérdés. Ami azonban biztos: minden változik. Fejlődik, átalakul. Jönnek új ízek, új divatok, új hóbortok. Amire igény van, az megszületik. Amire meg nincs igény, azt meg kitalálják.

Pierre szerint a változás jó válasz lehet akkor, amikor az ételek ellustulnak, lomhává válnak. Ezen nyilván azt kell érteni, hogy a megszokott ízekhez képest az új mindig izgalmas. Még akkor is, ha minden ugyanaz, csak – mondjuk – éppen csípősebb, mint amit eddig megszoktunk.

Már a hús sem hús, a bor sem feltétlenül bor

Ami viszont tény: a vegetáriánus étkezés most hódít. A hús nélküli ételek korában jelentős szerepet kapnak a gyümölcsök, zöldségek, a kreálmányok. Egy olyan világban pedig, ahol már a hús is lehet mű, vagyis semmi köze nincs szárnyashoz, ragadozóhoz vagy növényevő jószághoz, vízben úszó bármihez, az ízek szerepe fontossá válik.

De ugyanez tapasztalható az alkohol esetében is. Abból is van már mindenféle mű, olyan, amiben nincsen sem alkohol, sem gyümölcs, mégis kapható. Mondjuk, az alkohol nélküli bor, az lényegében szőlőlé, de ma már az is lehet borízű, akkor is, ha bornak mégse mondható.

Pierre mesél még egy bizonyos pink szószról is. A rózsaszín szószról. Mindegy is, mi az, csak lehessen kapni. Vagyis eladni. És legyen olyan, aki meg is veszi. Pedig csak sárkánygyümölcsből készült kevernyék, de ha valakinek ez jó, és kell, miért is ne adná flakonokkal?

Aki nem hiszi, milyen irányba tart idén a gasztronómia, az készítsen TikTok-profilt, és tegyen fel bármilyen gasztronómiai találmányt. Még az is lehet, hogy nagy sikere lesz, hírnevet szerez magának. És ki tudja, mi lesz a maradandó, amiről évszázadok múlva azt írják a szakácskönyvek, hogy…

Pierre gasztroesztéta.

