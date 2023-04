Nincs még egy ilyen panorámájú étterem Budapesten

Van egy hely a városban, ahonnan egyszerre látszik a Gellért-hegy, a Citadella, a Lánchíd, a Halászbástya, és ahol a Duna hömpölygését úgy tudjuk élvezni, mint sehol a belvárosban. Ahova egy kávéra és egy beszélgetésre is be lehet térni, de ha megéhezünk, akkor az ételek olyan skálájáról választhatunk, hogy garantáltan talál mindenki kedvére valót, a hagyományos hazai fogásokon túl ázsiai vagy olasz ételeket is. A Spoon The Boat a Vigadó térnél méltó a szlogenjére, itt valóban nagykanállal élvezheted az életet. A rendezvényhelyszínként működő hajókomplexum 2023 áprilisától à la carte éttermi szolgáltatásokkal bővül.

A rakparton még zaj van, forgalom, de ahogy belépünk a Spoon The Boat fedélzetére, mintha egy másik világba csöppentünk volna. Akármelyik asztalt választjuk, vagy akár a teraszon foglalunk helyet, máris a szemünk elé tárul a budai oldal minden egyes ikonikus helyszíne, Budapest legfontosabb látnivalói, körülöttünk pedig ott a Duna, a hatalmas, megnyugtató vízfelület.

Fall in Love with Budapest

A Spoon The Boat célja, hogy olyan impresszív élményt nyújtson, amellyel a vendégeit menthetetlenül szerelembe ejti Budapesttel, és ez maximálisan sikerül. Ha külföldi vendégeink vannak, ide mindenképp el kell hozni őket, már csak a látvány miatt is. A Spoon egy extravagáns étterem, terasz és lounge, amely a magyar és külföldi vendégeknek szerethető, közérthető bisztrókonyhát kínál. A cél az, hogy a Spoon az ideérkező turisták és vendégek számára a „kihagyhatatlan budapesti pillanatok” közé kerüljön, amiről nem csupán a magas színvonalú és minőségi szolgáltatás gondoskodik, hanem az egyedülálló panoráma is.

Lánchíd, budai vár, Duna

A Spoon The Boat kiemelkedő bakancslistás hely: egyedi lokációval és látványvilággal rendelkezik. Az ikonikus budapesti panoráma különlegességét 1600 négyzetméternyi vendégtérből lehet megcsodálni, ezen belül két belső terem, egy télikert, két panorámás terasz, három konyha és négy bárpult gondoskodik a vendégek minden igényt kielégítő kiszolgálásáról. Az extravagáns enteriőrnek köszönhetően a hajón belüli különböző helyszínek is változatos hangulatot biztosítanak.

A Covid óta rendezvényhelyszínként működő hajókomplexum 2023 áprilisától à la carte éttermi szolgáltatásokkal is kibővül. Az elmúlt néhány hónapban több felújítás is történt, de ezalatt megőrizték a Spoon eredeti stílusjegyeit. Gépészetileg is megújult, és arculati ráncfelvarrások is történtek.

A gasztronómia világslágerei

A Spoon üzemeltetőinek célja, hogy a város és a hely rajongóivá tegyék a külföldi és hazai vendégeiket, akik aztán másokkal is megosztják ezt az érzést, és rendszeresen visszatérnek. A Spoonon a komplex élmény egyik hangsúlyos eleme a gasztrokínálat, amelynek összeállításánál ezt a fő célt vették figyelembe.

A helyszín, a panoráma és a gasztronómia együttesével kívánják felejthetetlenné tenni az élményt.

A kulináris élvezetekért Kovács Árpád séf felel, aki a szakmai alapokat a Lou-Louban, illetve a Bábelben, a Michelin-csillagokat gyűjtő Pesti Istvántól tanulhatta meg. Volt a pécsi Enoteca Corso konyhafőnöke, vezette a 21 Magyar Vendéglőt, a Pierrot éttermet, a Vár: a Speiz éttermet és a La Perle Noirt is. Élete eddigi legizgalmasabb kihívásának tartja a Felix Kitchen and Bar megnyitását és Budapest legjobb éttermei közé emelését. A Spoon hajón az összes eddigi tapasztalatát kamatoztatni tudja.

A Spoon olyan kozmopolita fine bistro stílust képvisel, ami tartalmazza és jól ötvözi a hagyományos magyar kortárs konyhát az aktuális nemzetközi kínálattal, hiszen a fine bistro elegyíti a hagyományos bisztrókonyha elemeit a kortárs technikákkal és prezentálással. Az étlapon szerepelnek a magyar kortárs konyha klasszikusai, mint például a gulyásleves házi csipetkével, valamint a kozmopolita fine bistro stílus nemzetközi ételei, ilyen a gravlax, a hummusz vagy a parajos pappardelle. A nemzetközi és a hazai kínálat közti átmenet lehet a bátaszéki csirkéből készült pho leves.

A Spoon a gasztronómia világslágereit játssza elképesztő színpadi „háttér” előtt.

Könnyed, városi étkezést kínálnak tehát Cézár-salátával, hallal, rozé kacsamellel, bélszínnel és tatár bifsztekkel: a tányérok olyan szépek, hogy azonnali fényképezésre és posztolásra csábítanak. A hajó egésze ilyen egyébként, számos olyan pontja van, ahol akár a szép belsőt, akár a panorámát bele lehet komponálni a képbe. Ezalól természetesen a szemet gyönyörködtető és nagyon finom desszertek és a koktélok sem kivételek:

egy pisztáciás mille feuille vagy egy színes koktél, háttérben a Budai Várral, pazar Insta-poszt lehet.

A Spoon konyhája folyamatosan nyomon követi a mindenkori legjobb városi kínálatot, és csak finom csavarokat rejt a közönség által jól ismert ételekben. A kifogástalan szezonális alapanyagokból felépített, viszonylag szűk menüsort gyorsan felszolgálni tudó étteremről van szó, amely képes időről időre megújulni. Tavasztól késő őszig a terasz bárja a bor-, sör- és koktélkínálat mellett külön bármenüvel és snackekkel várja vendégeit.

Covidos évek

A Spoon The Boat 2002 óta működik sikeres rendezvény- és étteremhajóként. Korábban László Árpád – akinek nevéhez több ismert éttermi történet is fűződik – vásárolta meg és építette fel a céloknak megfelelően. A Spoon korábban teherszállító hajóként működött, majd a magas színvonalú építészeti, belsőépítészeti átalakításoknak köszönhetően nyerte el jelenlegi formáját.

A pesti rakpart egyedülálló panorámával rendelkező, emblematikus rendezvény- és étteremhajója 2020. augusztus 20-án került az Eventrend Grouphoz. Ekkor a gasztronómia, vendéglátás, rendezvényszervezés és hotelüzemeltetés területén működő, több mint harminc éves múlttal rendelkező cégcsoport vezetőivel az állóhajó tulajdonosai hosszú távú bérleti szerződést kötöttek.

Az Eventrend Group alapító tulajdonosai és vezetői, Nagy Gábor és Kőrössy Zoltán nyitottak voltak a megkeresésre, így az egyeztetések mindenki számára kedvező megállapodással zárultak. Mivel az átvétel a Covid–19-járvány erősen kiemelt szakaszában történt, a többszöri karantén elrendelése nem tette lehetővé a teljes nyitást, így – amikor lehetett – a Spoon The Boat rendezvényhajóként működött.

A Spoon helyszínei

A hajó több különböző hangulatú helyszínnel várja a vendégeket.

Café: a Lánchíd szomszédságában, a budai várral szemben, a Duna vízén együtt is megtalálható a kifogástalan szerviz, a varázslatos gasztronómia és a legszebb panoráma. Különleges hely, amely 90 fős befogadóképességével alkalmas családi és üzleti megbeszélésekhez, valamint nagyobb rendezvényekre is. A budai vár látványa végig kíséri az ebédet vagy a vacsorát.

Lounge: könnyed elegancia, és rendezvényhelyszín. A terem befogadóképessége 130 fő, amely a legkülönbözőbb elrendezésekben ölthet formát. A belső dizájn lehetőséget biztosít arra, hogy a nem öltönyös, de elegáns hangulatot kereső vendégek igazi lounge-élménynek legyenek részesei – óriás tévékkel, kiváló mixerekkel, valamit a budai vár és a Lánchíd panorámájával.

Télikert: varázslatos üvegterem 55 fővel a város szívében, minden oldalról ablakokkal. A hangulat hófehér, a teljesen zárt termeket fűteni és hűteni is lehet.

Terasz: ha tökéletes helyszínt keresnénk egy romantikus vacsorához vagy üzleti megbeszéléshez, nagy valószínűséggel a Google is a Spoon Teraszt ajánlaná. A Spoon hajó legbecsesebb része a terasz, mert szinte minden rendezvénytípushoz – az esküvőtől a céges ebédig – tökéletes választás, a panoráma ezt garantálja. A kulináris élvezetek közben élvezhetjük a budai vár és a Lánchíd alkotta látványharmóniát. Nincs még egy budapesti rendezvényhelyszín és étterem, amely egy helyről nyújt rálátást a várra, a Várkert Bazárra, a Duna-korzóra, a Dunára és a Lánchídra.

Eventrend Group

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy 800 munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is. Jelenleg Magyarországon és Csehországban vannak jelen a vendéglátásban.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.