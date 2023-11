Még a szavakat is megrágta, nem csupán az ételeket, amelyekről írt

Nem akármilyen ajánló következik... Maga a szerző írja ezeket a szavakat saját könyvéről, amely már megvásárolható, megrendelhető, és az Index Könyvek gondozásában jelent meg.

Régtől fogva olyan étteremkalauzt szerettem volna összeállítani, amelyben nem kötelező sorrendet megállapítani, nem kell pontoznom az éttermeket, sőt még az eltérő kategóriák szerinti csoportosítást is elhagyhatom. És íme: csupa olyan hely, amelyet jól ismerek, nem csak egyszer jártam ott, a nemzetközi szakmai kritériumoknak is megfelelnek, a szívemhez legközelebb álló, a szakmai tapasztalat próbáját is kiálló vendéglőkről, éttermekről van szó. A szokásos értékelésekkel ellentétben nálam sem a lokáció, sem a belső-külső építészeti kialakítás nem befolyásolhatja a legfontosabbat: a konyha teljesítményét.