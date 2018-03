Két Michelin-csillagos az Onyx, Széll Tamás étterme Bib Gourmand minősítést kapott

Március 26-án, hétfőn este hattól Budapesten mutatták be a 2018-as európai Michelin-kalauzt, a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018 című kiadványát. A Várkert Bazárban megrendezett esemény keretében hirdették ki öt közép-európai ország: Ausztria, Csehország, Görögország, Lengyelország és Magyarország csillagait.

Ajánlott étteremként bekerült a kalauzba az Olimpia étterem, Széll Tamás éttereme a Belvárosi Piacon, a Stand 25 Bib Gourmand minősítést kapott.

Megtartotta a csillagot a Borkonyha, a Costes Downtown és a Costes is, ami mindenképpen siker, hiszen a csillagot mindenképpen ki kell érdemelni, de sokan remélték, hogy a Costes lesz esetleg az első két Michelin-csillagos étterem Magyarországon.

Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillagos étterme, Mészáros Ádám séf kapta az elismerést, aki elsírta magát a színpadon. Mészáros két éve váltotta Szulló Szabinát és Széll Tamást az Onyxban, ők nyerték az első csillagot az étteremnek.

A rendezvényen két új díjat is átadtak: a fiatal szakácsokat díjazó Young Chef Awardot és a Michelin Mentor Awardot. Az előbbit Niall Keating angol séf kapta, az utóbbit Christian Constant francia séf.

Egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy Budapesten lesz az idei kalauz bemutatója, amit sokan jelnek vették arra, hogy ezúttal lesz új Michelin-csillag, hiszen az elmúlt években mintha megtorpant volna Budapest gasztronómiai fejlődése. 2017-ben nem kaptunk új csillagot, sőt csökkent a csillagok száma, hiszen a Tantitól elvették a csillagot, miután Pesti István séf elhagyta a konyhát, és áttette a székhelyét a tatai Platánba. Ennek ellenére az, hogy itt rendezték a gálát, még nem volt garancia semmire, hiszen a helyszínt nem a Michelin választja, a rendezvényt a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezte, a költségeket a magyar állam állja.

Már egy hónapja mentek a találgatások, hogy ki fog idén itthon csillagot kapni, a szakmabeliek többnyire négy éttermet jelöltek meg várományosként, ezek között volt az Arany Kaviár, a MÁK, a St. Andrea és a Babel, de többen felvetették, hogy egy ideje nagyon díjazza a Michelin a steet food-ot és a piacos kultúrát, így simán lehet, hogy Széll Tamás és Szulló Szabina Belvárosi piacon lévő, Stand 25 nevű étterme is csillagot kap - ez a tipp be is jött. Eleve többen voltak azon a véleményen, hogy a Bib Gourmand minősítés fontosabb is a magyar gasztronómiának, mint a csillag, hiszen ez a szimbólum jelzi, ha valamelyik étteremben jó minőségű ételt kapunk, kifejezetten megfizethető áron, és ebből kellene minél több.

A csillagok egyébként már decemberben megszülettek, de a Michelin mindig az utolsó pillanatig titkolja, mi van a könyvbe nyomtatva, mindenki számára a ma esti gálán derült ki az eredmény.

A hétfő esti gálára több, mint száz Michelin-csillagos séfet utazott ide Európából, akiket hétfőn délben a Belvárosi piacon láttak vendégül a magyar szakácsok, kifejezetten magyar alapanyagokból készül, regionális ételekkel. Egy ilyen nagyszabású, nemzetközi eseménynek éppen az a legfőbb célja egyébként, hogy felhívja a figyelmet a magyar gasztronómiára és az alapanyagokra, és népszerűsítse a turizmust, csakúgy, mint a két évvel ezelőtti, szintén Budapesten megrendezett Bocuse d'Or verseny európai döntője. Számos olyan, nagyon fontos, helyi alapanyagot tudott így a szakma bemutatni, amiről külföldön eddig nem is tudtak.

Bár a mi szempontunkból nyilván csak a Main Cities of Europe kiadvány a fontos, hiszen ebben van benne Budapest, de a Michelin-nek rengeteg országos, regionális piros kiadványa van, emellett vannak a zöld színű, turisztikai kiadványok is, sőt Írországban például megjelentetnek kifejezetten kocsma kalauzt is.

Magyarországon egyelőre csak a fővárosban értékel a Michelin, pedig az elmúlt években a vidéki gasztronómia talán még dinamikusabban fejlődött, mint a budapesti. A szakma képviselői azt szeretnék a jövőben elérni, hogy az ellenőrök vidéki nagyvárosokban, a Balatonhoz, vagy akár olyan kisebb helyekre is ellátogassanak, mint Encs, hogy akár egy Anyukám mondta is bekerülhessen a kalauzba.