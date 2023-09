Tizenegy étterem kapott idén Michelin-csillagot Magyarországon

Megőrizték Michelin-csillagjaikat és minősítéseiket a magyar éttermek, sőt, újak is csatlakoztak a tavaly elismerést szerzők közé. A Michelin Guide új magyarországi kiadásában továbbra is két 2 Michelin-csillagos és hét 1 Michelin-csillagos éttermet találhatunk, míg a tavalyinál 14-gyel több, összesen 59 étterem kapott Michelin-ajánlást. Emellett nőtt a Bib Gourmand minősítést kiérdemlő, valamint a Zöld csillagos éttermek száma is. Országszerte 75 étterem került be idén a francia kalauz ajánlójába.