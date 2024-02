Szokatlan hely, ahol India és Franciaország egyesül

Négy, a magyar fővárosban élő indiai barát megálmodta, hogy egy kiváló minőségű, kortárs értékeket képviselő indiai színfoltot teremtenek meg Budapest szívében. Három évvel ezelőtt ez meg is valósult az Október 6. utcában.

A Bombay Budapest tulajdonosai nem a brit gyarmatosítás után megjelenő slágerfogásokat szolgálják fel a vendégeknek, hiszen ennél sokkal nagyobb ambíciókkal és tervekkel érkezett az étterem a magyar fővárosba. Ugyanakkor a működésére jellemző „Fine Indian Cuisine” szerepe most, 2024-ben teljesedik ki, hiszen Magyarországon elsőként kínál autentikus, indiai kóstolósort mindazok számára, akik részesei szeretnének lenni egy különleges gasztronómiai utazásnak.

A Budapesten élő indiai tulajdonosok mellett a Bombay konyháját is teljes mértékben indiai csapat alkotja, az ő munkájukat fogja össze Makki Ahmad Qureshi executive séf. Az Indiában működő éttermeiről híres Qureshi család sarja karrierje alatt olyan városok gasztronómiai szokásait szívta magába, mint Delhi, Mumbai, Lucknow és Dubaj. Makki Ahmad Qureshi azt mondta:

Utazásaim és munkáim során mindig is hazám különböző fűszereinek sokrétű felhasználása érdekelt, valamint a kulturális gasztronómiai örökségünk felfedezése. India egyes régióit az ország méretéből fakadóan számtalan szokás és különlegesség jellemzi. Éppen ezért generációkon átívelő családi receptjeim és saját fűszerkülönlegességeim használata mellett a konyhai csapatot is úgy építettük fel, hogy tudásban és szakértelemben is hűen tükrözni tudjuk India sokszínűségét. Szívből örülök, hogy ezt most egy még különlegesebb élménnyel koronázzuk meg.