A zenészek közül a U2 szedte össze a legtöbb pénzt tavaly az Egyesült Államokban, és 54,5 millió dolláros bevételének 95 százaléka koncertekből keletkezett – közölte a Billboard amerikai zenei honlap. Bono és együttese zsúfolásig megtelt stadionokban adott rengeteg koncertet a The Joshue Tree című legendás album megjelenésének 30. évfordulója alkalmából. A Billboard hozzáteszi: nem elég, hogy Bonóék mindenkit lenyomtak, de ráadásul újoncok a listán: tavaly nem is szerepeltek a top 50-ben.

Alig lemaradva második helyen, 52,5 millió dollárral Garth Brooks countrysztár végzett a tavalyi bevételi ranglistán. Némiképp meglepő módon egy metálzenekar, a Metallica lett a harmadik helyezett 43,2 milliós bevétellel. Mondjuk a számokat nézve már nem olyan meglepő a dolog: új lemezükből, az előző néhánynál szerintünk is sokkal jobb Hardwired... To Self-Destructból 585 000-et adtak el csak tavaly (noha a lemez már 2016-os), összesen 1,4 milliós lemezeladásukkal pedig az első helyen végeztek.

A Metallica harmadik helye úgy állt össze, hogy a koncertezésből összeszedett pénzzel a negyedikek lettek, több mint 30 milliót szedtek így össze a turnéval, amellyel Magyarországra is eljöttek, hogy énekeljenek egy kis Tankcsapdát a magyar közönségnek.

Utánuk jön a toplistán Bruno Mars (40,7 millió), Ed Sheeran (31,3 millió), majd pedig az első nő a listán, Lady Gaga (29,7 millió). Utánuk következik Billy Joel, majd a Guns N' Roses, szinte csak turnézásból összeszedett bevétellel: 27,8 milliójuk legnagyobb részét, 25,9 milliót a már harmadik éve folyamatosan nyomott Not In This Lifetime című turnéjukkal szedték össze, ami nem is csoda, hiszen évtizedek óta most először állt egy színpadra a két legendás alapítótag, Axl Rose és Slash, ráadásul bécsi élményeink alapján azt is ki lehet jelenteni, hogy hosszú ideje a legjobb formában vannak most Axlék.

A tízes listára még a Pink Floyd legendája, Roger Waters és a Coldplay fért fel. A rapperek közül Kendrick Lamar végzett a legjobb – 13. – helyen. A teljes, ötvenes lista itt olvasható.

A Billboard hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államokban már a koncertkörutak képezik messze a legjelentősebb bevételi forrást a zenészek számára. A múlt év ötven legtöbbet kereső előadója koncertekből szerezte bevételének 80 százalékát.

A tavaly nem turnézó előadók közül csak kettőnek sikerült bekerülni az 50-es ranglistára: Drake kanadai rapper, aki különösen sokat keresett a streamingszolgáltatókon, 8,7 millió dolláros bevétellel a 37. helyen végzett, Taylor Swift popsztárnak pedig a CD-eladásokból és letöltésekből keletkezett a 48. helyezéshez elegendő bevétele, írja az MTI.

Az ötven legjobban kereső előadó együttes bevétele 12,9 százalékkal 961 millió dollárra emelkedett tavaly az egy évvel korábbi 851 millióról.