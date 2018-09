A Szigettel emlékszik a nyárra a Mumford & Sons

A novemberben megjelenő legújabb lemezét egy szigetes koncertfelvételeket is tartalmazó videóval vezeti fel a Mumford & Sons zenekar. Az Arcade Fire új klipje Jamaicába repít, Lana Del Rey egy újabb nyárbúcsúztató számmal jelentkezett, a magyar Carson Coma pedig Wes Anderson előtt hajbókol. Ezúttal is a heti kliptermés legjava a Videódiszkóban.

Arcade Fire: Peter Pan

rendezte: Storm Saulter

"Nem kell mindenkinek 20 ezer ember előtt játszania, hogy a világ legjobb együttesének tartsák" – írtuk lelkesen az Arcade Fire júniusi koncertje után, amit rendhagyó módon a DJ Windows 98 név alatt lemezlovaskodó frontember, Win Butler hajnalig tartó meglepetésbulija előzött meg. A kanadai zenekar legújabb videójában a jamaicai fiatalok (szerelmi) élete elevenedik meg két kingstoni táncos, Maleik Lamont és Rayana Campbell főszereplésével.

Majetic: Bloodbrunch

rendezte: Mood Killer

Justin Majetich (korábban: CARE) hamarosan Club Dread címmel dobja ki az első lemezét Majetic név alatt. Ezt az albumot vezeti most fel a Bloodbrunch klipje, amiben a michigani fiatalember olyan hihetetlenül fest, hogy az ember csak keresi a szavakat, de valószínűleg nem találja. Közben mindenféle kajapornós és latexmániás képkockák pörögnek, úgyhogy csodálatos az egész. A Club Dread című anyag november másodikán fog megjelenni.

Mumford & Sons: Guiding Light

Bár minket nem győzött meg, a Sziget közönsége egyszerűen imádta a folkrock Nickelbackjét, írtuk a Mumford & Sons augusztusi bulija után, és valószínűleg a zenekar is remekül érezte magát nálunk, mert a legújabb videójukat (ami egyébként egy lyric video) a magyarországi koncert pillanatai kísérik végig. (Nekem legalábbis nagyon úgy tűnik, de jelezzétek, ha hülye vagyok.) Meg egy nagy csapat kedvesnek tűnő fiatal, akik egy tengerpart homokjában kolbászolnak. A zenekar egyébként ezzel a számmal vezeti fel új albumát, a Deltát, ami november 16-án jelenik majd meg.

Carson Coma: What A Time To Be Alive

rendezte: Komróczki Dia

Wes Anderson valószínűleg elismerően biccentene egyet a Carson Coma legelső klipjét látva. A héttagú zenekar tagjai – saját bevallásuk szerint – egyszerre pörgött rá Korda Gyuri bácsira, a pszichedelikus beatre és az italo-discóra. "Hófehérke és a hét törpe, azaz Kaufmann Angéla és a Carson Coma egy mennyei videóban mutatja be, hogy hogyan lehet megélni a legvidámabb barakk legszebb pillanatait a 21. században" – kommentálta a zenekar a videót a Recorderen, ahol a premier is volt.

John Grant: He’s Got His Mother’s Hips

rendezte: Casey & Ewan

Összesen 13 animátor dolgozott John Grant legújabb videóján. A denveri The Czars egykori tagja 50 évesen adja ki negyedik nagylemezét, ami Love Is Magic címmel érkezik majd október 12-én. Az album címadó dala augusztusban már kapott egy kutyusos videót, ezúttal pedig a He’s Got His Mother’s Hips című számra került a sor.

Lana Del Rey: Venice Bitch

Múlt héten Lana Del Rey Mariners Apartment Complex című klipdalára húztuk fel a Videódiszkót, az énekesnő viszont korábban nem egy, hanem mindjárt két nyárbúcsúztató dalt ígért, így a másodikra, a Venice Bitch címűre, sem kellett sokat várni. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy ez majd egy tízperces szám lesz, egy interjú szerint még Lana Del Rey menedzsereit is váratlanul érte ez az egész. Közben az következő album címe is kiderült: a lemez a híres amerikai művészre utalva Norman Fucking Rockwell név alatt fog megjelenni valamikor 2019-ben.