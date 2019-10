Lenszkij új zenéje leszakítja a fejünket

Egyre erősebb az újhullámos hiphop jelenléte Magyarországon, amit mi sem bizonyíthatna jobban, hogy mi itt a Stenken is sokat foglalkoztunk már olyan arcokkal, mint Lil Frakk, Figura, Kapitány Máté, Gege vagy éppen AKC Misi. Ebből a szcénából jön a Lil Holt néven is alkotó Lenszkij, aki nemrég még a RTL Klubon is felbukkant a Kelemen Annához írt száma miatt, most pedig nálunk debütál a Sauce c. új számához készült videóklip.

A dal igazi csapatmunkában készült, Kapitány Máténál vették fel, a szcénában elég ismertnek számító Pachee-nak köszönhető a beat, a számot pedig az az On The Low adja ki, akik jó ideje rendszeres bulikkal építik az újhullámos rap és trap hazai közösségét. A klip és a dal keverése is az Etherno Studio munkája.

Ha valaki kicsit jobban el akar mélyülni a magyar trapszíntér világában, annak érdemes november 29-én ellátogatnia a budapesti Művész Labirintusba, ahol az On The Low szervezésében Zsolaa mutatja be az új lemezét a Skip Gang és 4raize társaságában, hozzájuk társul még Geddo, Deksz és az OTL-ből Gyuris (aki nemrég vezetett minket körbe Szegeden az Én város cikksorozat részeként), Sihenc, Zador, Filo és Psychotics.