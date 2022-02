A díva, aki egész életében hordozta a sebeit – tíz éve halt meg Whitney Houston

Whitney Houston élete – ahogy az jó pár más zenészre is igaz – zűrökkel teli volt, amit ugyan megpróbált elrejteni a világ figyelő szeme elől, ám volt, amit már nem lehetett. Pályafutása során igazi legendává nőtte ki magát, akinek dalai a mai napig rendre előkerülnek nemcsak a rádiókban, hanem például a tehetségkutatókon is.

Az amerikai énekesnő még az ötvenedik életévét sem élte meg, bár karrierje mindvégig felívelőben volt, amihez hozzásegített az is, hogy nemcsak a zene világában, hanem a filmiparban is tevékenykedett.

Már gyerekkorától zene vette körbe

Whitney Elizabeth Houston 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot a New Jersey állambeli Newark egyik negyedében, amelyet javarészt középosztálybeliek laktak, majd négyéves korában East Orange-be költöztek. Édesanyja, Emily (Drinkard) Houston gospelénekes volt, így az énekesnő, mondhatni, zenében nőtt fel. A Wikipédia szerint anyja révén első unokatestvére volt a szintén énekesnő Dionne Warwick és Dee Dee Warwick, továbbá keresztanyja a Blossoms együttes oszlopos tagja, Darlene Love. Tiszteletbeli nagynénje pedig Aretha Franklin lett, akivel nyolc-kilenc évesen találkozott először, amikor az anyja elvitte egy hangstúdióba.

Tizenegy évesen szólistaként kezdett fellépni a newarki New Hope Baptist Church junior gospelkórusában, ahol zongorázni is tanult. Amíg iskolás volt, édesanyja tanította énekelni, akivel gyakran fel is lépett. Tizennégy évesen már a Michael Zager Band Life’s a Party című kislemezének, majd tizenhat évesen Chaka Khan és Lou Rawls Naughty és Shades of Blue albumainak háttérénekese lett.

Tinédzser korában megismerkedett Robyn Crawforddal, akit nővérének tekintett, később ügyvezető asszisztense lett. Miután Houston sztár lett, olyan pletykák kezdtek el terjedni, hogy Crawford és ő szerelmesek, ám ezt 1987-ben mindketten tagadták. 2019-ben azonban, több évvel Houston halála után Crawford kijelentette, hogy volt köztük szexuális kapcsolat korábban, ám az énekesnő ennek véget vetett, mert félt mások reakcióitól.

Modellkedéssel kezdte

A nyolcvanas évek elején az énekesnő divatmodellként kezdett dolgozni, ő lett az első színes bőrű nő, aki a Seventeen címlapján szerepelt. Közben zenei karrierje is elindult, háttérénekesként feltűnt Paul Jabara egyik albumán, ám az igazán átütő siker csak ezután következett.

1983-ban Gerry Griffith, az Arista Records képviselője látta Houstont édesanyjával fellépni egy New York-i éjszakai klubban, majd meggyőzte a vállalat vezetőjét, Clive Davist, hogy mindenképp nézze meg a koncertjüket. Davis ezek után lemezszerződést ajánlott, amelyet Houston aláírt, és még abban az évben debütált a tévében a The Merv Griffin Show-ban, ahol a Home című dalt adta elő a The Wiz musicalből.

Először Teddy Pendergrass-szal vett fel egy duettet, a Hold Met. Az 1984-ben megjelent kislemeznek köszönhetően meg is érezhette a siker ízét, a szám ugyanis bekerült a legjobb öt R&B-sláger közé, majd az 1985-ben debütáló első albumán is helyet kapott.

Óriási siker volt

Whitney Houston legelső lemeze, a Greatest Love of All 1985. február 14-én, pont Valentin-napon jelent meg, és átütő sikert ért el. A Rolling Stone magazin az elmúlt évek egyik legizgalmasabb új hangjának nevezte az énekesnőt. Az Egyesült Államokban a You Give Good Love balladával robbant be, amely különös módon a világ más pontjain nem kapott kellő figyelmet.

Az énekesnő éjszakai klubokban lépett fel, hogy népszerűsítse albumát, sőt talk show-kban is feltűnt, ami azért volt nagy szó, mert színes bőrű előadóként nem sokaknak volt erre lehetőségük. A Saving All My Love for You volt az első olyan kislemeze, amellyel nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Királyságban is a slágerlisták élére tört, a Thinking About You című kislemezével hasonló sikert ért el, ám klipjeit mégsem játszotta az MTV.

Első albumának debütálása után egy évvel, 1986-ban a Greatest Love of All kislemeze három hétig az első helyen volt a slágerlistán, aminek köszönhetően Houston lett az első nő, akinek egy albumról több dala is feljutott a dobogó legfelső fokára. Ugyanezen évben megnyerte első Grammy-díját is a legjobb popénekesnő kategóriában, sőt fel is lépett a gálán, amiért a későbbiekben Emmy-díjjal jutalmazták. Második albuma, a Whitney 1987 júniusában jelent meg, bár sok kritikus panaszkodott, hogy túlságosan hasonlít az előzőhöz, ennek ellenére úgy kapkodták, mint a cukrot. Houston lett az első nő a zenetörténetben, akinek lemeze a Billboard 200-as listáján az első helyen debütált.

Houston ezután újra turnézni indult, a Moment of Truth World Tour 1987-ben a legtöbb bevételt hozó turnék közé tartozott. A Forbes magazin ekkorra már a nyolcadik helyre sorolta a legtöbb pénzt bezsebelő előadók listáján, sőt ő volt a legtöbbet kereső afroamerikai nő, illetve zenész. Az 1990-ben megjelent harmadik stúdióalbuma, az I’m Your Baby Tonight már jóval vegyesebb fogadtatásban részesült, ám így is világszerte tízmilliót példányban kelt el.

Botrány robbant ki

A Perzsa-öböl-háború idején, 1991. január 27-én az énekesnő előadta az Egyesült Államok himnuszát a Super Bowlon, azonban playbackelt, ami negatív visszhangot szült. Houston szóvivője, Dan Klores akkor így nyilatkozott a történtekről:

Élőben énekelt, de a mikrofon ki volt kapcsolva. Technikai döntés volt, részben a zaj miatt. Ez a szokásos eljárás ezeken az eseményeken.

Ennek ellenére mindenki odáig volt azért, ahogy elénekelte a nemzeti himnuszt, még kislemezt is kiadtak belőle. Houston a bevételből rá eső részt az American Red Cross Gulf Crisis Fund szervezetnek adományozta. A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően a kislemezt újra kiadták, és minden bevételt a tűzoltók és a támadások áldozatai kaptak.

Több mint testőr

Bár a nyolcvanas években Houstont romantikus szálak fűzték Jermaine Jackson zenészhez – továbbá Randall Cunningham amerikai futballsztárhoz és Eddie Murphy színészhez –, végül Bobby Brown énekes mellett állapodott meg. A zenésszel az 1989-es Soul Train Music Awards-díjátadón találkozott, és 1992. július 18-án házasodtak össze. Brown több alkalommal is összeütközésbe keveredett a törvénnyel ittas vezetés, kábítószer-birtoklás és bántalmazás miatt, a börtönt is megjárta. 1993. március 4-én az énekesnő megszülte lányukat, Bobbi Kristina Brownt, majd egy 1993-as interjúban azt is felfedte, hogy a Több mint testőr forgatása közben elvetélt.

Bár a forgatásra rányomta bélyegét a tragédia, a film óriási sikert ért el, 410 millió dolláros bevételt szerzett világszerte. Egyik betétdala, az I Will Always Love You, amelyet eredetileg Dolly Parton írt és énekelt fel 1974-ben, a Billboard Hot 100-as listáján 14 hétig volt első helyen.

A Több mint testőr filmzenéje 1994-ben elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat, így Natalie Cole Unforgettable... with Love című albuma után Houston lett a második afroamerikai nő, aki nyert ebben a kategóriában. Ezenkívül nyolc American Music Awards-díjat is bezsebelt.

Befolyásos művész lett

A Több mint testőr sikerét követően az énekesnő 1993 és 1994 között újabb világ körüli turnéra indult, ekkor már a Forbes szerint a harmadik legjobban kereső női szórakoztatóművésznek számított Oprah Winfrey és Barbra Streisand mögött. 1994 októberében meghívást kapott a Fehér Házba, ahol fel is lépett Nelson Mandela újonnan megválasztott dél-afrikai elnök tiszteletére. Három koncertet is adott Dél-Afrikában, ezzel ő lett az első zenész, aki Mandela megválasztását követően meglátogatta az újonnan egyesült nemzetet. A koncertből származó bevételt különböző dél-afrikai jótékonysági szervezeteknek ajánlották fel.

Miután a kilencvenes évek elejét és közepét javarészt filmezéssel töltötte, nyolc év után, 1998 novemberében jelent meg újabb albuma, a My Love is Your Love. A lemezről a Mariah Carey-vel közös When You Believe című dal is nagy siker lett, a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat is elnyerte. Houston az It’s Not Right, but it’s Okay című számáért megkapta a hatodik Grammy-díját, majd 1999-ben újra turnézni kezdett.

1999 novemberében az évszázad R&B-énekesnőjének választották, addigra már 51 millió példányban keltek el a lemezei az Egyesült Államokban. 2000 májusában jelent meg a Whitney: The Greatest Hits című album az énekesnő legnagyobb slágereivel. Ezzel együtt kiadtak egy videokazettát és DVD-t is Houston legjobb klipjeivel, valamint élő fellépéseivel.

Kezdődtek a gondok

Bár az énekesnő viselkedése a nyolcvanas-kilencvenes években még nem volt szokatlan, ám a második évezred beköszöntével már teljesen megváltozott. Gyakran órákat késett az interjúkról, a fotózásokról és a próbákról, továbbá lemondta a koncerteket és egyéb szerepléseit. Az elmaradt fellépései és fogyása miatt azt kezdték el híresztelni, hogy kábítószert fogyaszt a férjével. 2000. január 11-én, amikor férjével, Bobby Brownnal utaztak, a hawaii repülőtér biztonsági őrei körülbelül 14 gramm marihuánát találtak Houston kézitáskájában. Bár az ellene felhozott vádakat később ejtették, a Houston és Brown kábítószerhasználatáról szóló pletykák továbbra is terjedtek. A helyzetet súlyosbította, hogy a 2000-es Oscar-gálán való fellépését az utolsó pillanatban lemondták torokproblémákra hivatkozva.

2000 májusában Houston asszisztense és egyben barátja, Robyn Crawford felmondott. 2019-ben azt állította, azért lépett le, mert az énekesnő nem akart segítséget kérni drogfüggősége miatt. Egy évre rá Houston aláírta a zenetörténet egyik legnagyobb, százmillió dolláros lemezszerződését hat új album elkészítésére. Feltűnt a Michael Jackson: 30th Anniversary Special című műsorban is, ezután ismét elkezdték híresztelni, hogy kábítószert fogyaszt. A szóvivője akkor így nyilatkozott:

Whitney családi ügyek miatt stresszes állapotban volt, és ha stresszes, nem eszik

– mondta, ám 2009-ben maga Houston ismerte el Oprah Winfrey-nek, hogy a fogyás oka a droghasználat volt.

2002-ben Houston interjút adott Diane Sawyernek, amelyben többek között a drogfogyasztásáról és a házasságáról is beszélt. A kábítószer használatával kapcsolatos pletykákra így reagált:

Először is tisztázzunk egy dolgot. A crack olcsó. Túl sok pénzt keresek ahhoz, hogy valaha is elszívjam a cracket. Tisztázzuk. Oké? Mi nem cracket szívunk. Nem csinálunk ilyet. A crack vacak.

Azt azonban beismerte, hogy alkoholt, marihuánát és kokaint fogyasztott, illetve hogy édesanyja sürgette, kérjen segítséget a drogproblémáival kapcsolatban. Hogy étkezési zavara lenne, tagadta, ahogy azt is, hogy a kábítószer tehet arról, hogy kevés fellépést vállal. Kijelentette ugyanakkor, hogy Bobby Brown soha nem ütötte meg, azonban ő megtette.

2002 decemberében Houston kiadta ötödik stúdióalbumát Just Whitney címmel, amelyet körülbelül kétmillióan vettek meg világszerte. Egy évre rá, 2003 decemberében robbant a botrány: Houston férjét, Bobby Brownt azzal vádolták, hogy bántalmazta az énekesnőt. A rendőrség jelentése szerint Houston arcán látható sérülések voltak. Az ezt követő év nagy részét a zenész turnézással töltötte, 2004 szeptemberében meglepetésszerűen fellépett a World Music Awardson is, tisztelegve régi barátja, Clive Davis előtt. A show után Davis és Houston bejelentette, hogy stúdióba vonulnak.

Évekig nem adott interjút

Houston hét év után törte meg a csendet. 2009 szeptemberében megszólalt Oprah Winfrey-nek, amit az évtized legjobban várt interjújaként emlegettek. A műsorban bevallotta, hogy egykori férjével, Bobby Brownnal kábítószert – marihuánát és kokaint – fogyasztottak a házasságuk alatt. Elmondta: a Több mint testőr előtt nem drogozott sokat, ám a film sikerét, illetve lánya születését követően már sokkal gyakrabban.

A drogozás mindennapos dolog volt. Nem voltam boldog. Elveszítettem önmagam

– jelentette ki az énekesnő, aki azt is kifejtette, hogy részt vett egy harmincnapos rehabilitációs programon is, ám ezután ugyanúgy tovább drogozott. Azt is hozzátette, Bobby Brown érzelmileg bántalmazta a házasságuk alatt, egy alkalommal le is köpte. Amikor Winfrey megkérdezte tőle, jelenleg tiszta-e, így felelt:

Igen, hölgyem. De ne gondolja, hogy nem vágyom rá.

Houston 2009 augusztusában adta ki új albumát I Look to You címmel, amely az első helyen szerepelt a Billboard 200-as listáján. Ez volt az első lemez 1987 óta, amellyel sikerült a lista élére kerülnie. Több mint tíz év után ismét világ körüli turnéra indult, amelyet diadalmas visszatérésként jelentettek be, ám betegsége miatt lemondott néhány koncertet, és széles körben kritikákkal illették hangja és az előadás minősége miatt.

A drog okozta a vesztét

2011 májusában Houston drog- és alkoholproblémákra hivatkozva ismét bevonult egy rehabilitációs központba, ám nem sikerült leszoknia. 2012. február 9-én még meglátogatta Brandy és Monica énekesnőt a próbáján, akik Clive Davis Grammy-díj-átadó előtti partijára készültek Beverly Hillsben. Houston egyébként ezen a napon lépett fel utoljára nyilvánosan, amikor csatlakozott Kelly Price-hoz a színpadon Hollywoodban, és elénekelte a Jesus Loves Me című dalt.

Két nappal később, február 11-én eszméletlenül találták a Beverly Hills-i Hilton Hotel 434-es lakosztályában, a fürdőkádba merülve. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, majd 25 perccel később halottnak nyilvánították. A halál okát nem tudták azonnal megállapítani, mivel semmilyen jel nem utalt arra, hogy bűncselekmény áldozata lett volna. Végül 2012. március 22-én a halottkém jelentéséből derült ki, hogy Houston halálát fulladás, érelmeszesedéses szívbetegség és a kokainhasználat okozta. A toxikológiai vizsgálat a kokain mellett további gyógyszereket tárt fel a szervezetében, köztük difenhidramint (Benadryl), alprazolamot (Xanax), kannabiszt és ciklobenzaprint (Flexeril). A haláleset balesetként van nyilvántartva.

A 48 éves énekesnő halála nemcsak a rajongókat, hanem az egész zenésztársadalmat megrázta. 2012. február 18-án megemlékezést tartottak a tiszteletére a newarki baptista templomban, amelyen fellépett többek között Stevie Wonder, Alicia Keys és R. Kelly is. Bár Aretha Franklin is szerepelt a programban, de végül nem tudott színpadra állni. Minden idők egyik legnagyobb hangú, ám annál tragikusabb sorsú énekesnőjét végül 2012. február 19-én temették el a Fairview temetőben, a New Jersey állambeli Westfieldben, édesapja, John Russell Houston mellé.

Halálát követően a 2012. február 12-én megrendezett Grammy-gálán is megemlékeztek róla, ahol Jennifer Hudson énekelt a tiszteletére.

A múlt megismételte önmagát

Houston és Bobby Brown egyetlen gyermekének, Bobbi Kristina Brownnak igen nehéz volt a gyerekkora szülei drogproblémái, illetve a bántalmazó házasság miatt. Még csak 14 éves volt, amikor az egykori sztárpár elvált, így az édesanyjához került, akinek több dalában is énekelt. Houston halála után azt tervezte, hogy a nyomdokaiba fog lépni, ám a sors közbeszólt. Bobbi Kristina Brownt 2015 januárjában a fürdőkádjában találták eszméletlenül – ahogy korábban édesanyját is –, ezt követően fél évig kómában volt, majd 2015 júliusában, 22 éves korában meghalt. Haláláért a férjét, Nick Gordont okolták, akit 36 millió dolláros kártérítés megfizetésére köteleztek. 2020 januárjában Nick Gordont is holtan találták.

(Borítókép: Whitney Houston 2009. november 22-én. Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images)