A svéd H&M-nek be kellett zárnia üzleteit Dél-Afrikában, miután a boltjai előtt tüntetéseket tartottak. Érdekes módon nagyon nem jött be az ott élőknek az a cuki kapucnis pulóver, amit a divatcég egy fekete kisfiúval reklámozott a következő felirattal: "A legmenőbb majom a dzsungelben". Egy boltba be is jutott néhány tüntető, aki felborítottak mindent, amit csak értek az üzletben. A következő kérdések tolulnak most fel bennem. Vajon kivel van a baj, a szűklátókörű dél-afrikaiakkal vagy a cég kreatívjaival? Vajon mit kapott a pulóver tervezője: kirúgták vagy előléptették, amiért ekkora nagy reklámot csinált a cégnek?