Ahogy közeledik február közepe, menetrendszerűen felerősödnek internetszerte azok a hangok, amik szerint az egész Valentin-napot úgy ahogy van, be kéne tiltani, mert milyen undorító külföldi dolog már. Pont mint a Halloween. Fúj. Miért nem ünneplünk helyette busójárást vagy Nagyboldogasszony napját (nem mintha ezek kizárnák egymást).

Tudják, kinek jutott ez még eszébe? A pakisztáni hardcore iszlám vezetésnek. Ők simán be is tiltották az egész valentinozást, az országban nem szabad ilyesmire utaló dolgokat árulni, eseményeket rendezni, és egyáltalán a médiában megemlíteni bármilyen szinten is, hogy milyen nap van február 14-én.

És most jön a dilemma. Ha ön utálja a Valentin-napot, egyetért a fundamentalista iszlámmal. Tehát ön terrorista. Sajnáljuk, hogy így kellett megtudnia. :(

(via)