Nehéz eldönteni, hogy melyik filmsztár adta a nevét a legtöbb pocsék romantikus komédiához, de a Variety szerzői most mégis megpróbálták. Összegyűjtötték a tíz szerintük legrosszabb, legnevetségesebb, leghihetetlenebb romkomot. Eszerint a lista szerint az Oscar-díjas Matthew McConaughey az, aki a tíz leggagyibb filmből a legtöbben, szám szerint háromban is szerepelt. Az a McConaughey, aki azóta újragondolta a karrierjét, és már olyan filmekben és sorozatokban játszik, mint a Mielőtt meghaltam vagy a True Detective. A listán két filmmel szerepel még Bradley Cooper is, őt eddig négyszer jelölték Oscarra, és hamarosan Mundruczó Kornéllal forgat majd.