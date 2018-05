Az észak-karolinai Duke University diákügyekért felelős alelnöke, Larry Moneta úgy látszik, elég komolyan veszi az életet, ugyanis péntekről hétfőre elintézte, hogy kirúgják az egyetem kávézójának két baristáját, miután bántónak érezte a kávézóban szóló zenét, mikor pénteken betért oda.

A sztori szerint az egyik barista kezelte a zenét, ő pedig egy Spotify lejátszási lista mellett döntött, amiben a Young Dolph nevű rapper Get Paid című száma is benne volt. Épp ez szólt, mikor Moneta betért a helyre, ő pedig nem is hagyta szó nélkül a dolgot, a másik alkalmazott szerint elkezdte szóban zaklatni a társát, hétfőre pedig odáig fajult a dolog, hogy a munkáltatójukat arra kérték, szüntesse meg a munkaviszonyukat a "vulgáris zene" miatt.

Alapvetően amúgy valahol érthető a felháborodás, mert a szám - nem túl meglepő módon - a pénz/kurvák/drogok/fegyverek vonalon mozog, de ahogy arra a két pórul járt barista, illetve a cég többi alkalmazottja is rámutatott, senki nem mondott nekik semmit arról, hogy milyen zenét szabad játszani a kávézókban, úgyhogy mindenképpen érdekes az eset.

A számhoz amúgy van egy csöcsökkel és seggekkel teli klip is, amit remélhetőleg Moneta még nem látott, mert minden bizonnyal szívinfarktust kapna tőle.

