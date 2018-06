A 22 éves Golovin az orosz válogatott legnagyobb tehetsége, korábban pedig állítólag a Chelsea és a Juventus is érdeklődött utána. Konkrétum azóta sincs egy esetleges átigazolással kapcsolatban, a játékos édesapja szerint Golovin nem is akar ezzel foglalkozni a vb alatt, de biztos benne, hogy képes lesz a következő szinten is képes lesz teljesíteni, illetve már angolul is elkezdett tanulni.

Golovin értékén biztos, hogy sokat fog dobni a világbajnokság. Jelenleg 18 millió eurót ér a transfermarkt.com szerint, de meglepő lenne, ha a két meccs alatt egy gólt és két gólpasszt jegyző játékos 30-40 millió alatt hagyná el a CSKA Moszkvát.