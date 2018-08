A Magyar Nemzeti Bank épületénél mostanában újrafestették a parkolókat és meg is számozták. Két szám azonban hiányzik: a 8-as és a 13-as, írja a 24.hu.

A lap szerint egyértelműen babonás félelemről van szó, a 8-as szám kiutálása pedig a keleti tanokkal összefüggő Matolcsy-hatás. Matolcsy György ugyanis állítólag igyekszik távol tartani magát a "balszerencsét okozó" számjegytől.

A lap úgy tudja, hogy például a dolgozóknak tanácsos kerülniük a 8 oldalas elnöki felkészítő anyagok összeállítását, az MNB székhelyének hivatalos címe pedig bár továbbra is Szabadság tér 8-9., az épület faláról levették a 8-as számtáblát.

A MNB a cikk állításaival szemben közölte, szó sincs számmisztikáról, csak az épület körüli utcarészek aszfaltozása most fejeződött be. "A burkolatfestési munkák emiatt csak most tudtak elkezdődni, amely munkák elvégzése jelenleg is folyamatban van. A felfestési tervben semmilyen szám nincs kihagyva."

A jegybank azt írja, hogy a 24.hu állításával szemben semmilyen hiedelem vagy számmisztika nem befolyásolja a Magyar Nemzeti Bank szakmai munkáját, a cikk erre vonatkozó állításai teljesen abszurdak.