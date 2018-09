Hála annak, hogy pártunk és kormányunk ha propagandát szeretne terjeszteni, előszeretettel nyúl a plakátkampány eszközéhez, itthon az utóbbi években hozzászokhattunk a plakáthekkelés tréfás, szomorkás, olykor otromba, vulgáris, leginkább szöveges firkálásokban, üzengetésben kimerülő műfajához is. Szombat délelőtt volt szerencsém e jellemzően éj leple alatt végzett tevékenység egy másik arcához itt Bázelben, ahol harmadik napja zajlik a pazar Grand Basel autókiállítás.

17 Galéria: Művészi plakáthekkelés és autóellenes tiltakozás Baselben, a Grand Basel 2018 kiállítás alatt Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A Messe Basel hatalmas kiállítóközpont szomszédságában álló parkolóház aljában kihelyezett reklámplakátok csaknem felét átragasztották, a nagyobbakat részben letépkedték, és egy ismeretlen művész festményeit ragasztották ki. A helyzet az, hogy nehéz ezt rongálásnak tekinteni, noha a leragasztott vagy megtépett plakátok is remek alkotások voltak. A rajzos festmények ugyanis önmagukban is szuperjól néznek ki, ráadásul autókat ábrázolnak, és nem is rosszakat. Valójában annyira a kiállítás profiljába vágó, sőt pár ott is látható klasszikust (Jaguar E-Type, Lamborghini Miura, Lancia Stratos stb.) örökített meg és tett közszemlére az alkotó, hogy gyanakodni is kezdtem, hogy vajon nem hivatalos gerillaakcióról van-e szó a rendezők részéről.

17 Galéria: Művészi plakáthekkelés és autóellenes tiltakozás Baselben, a Grand Basel 2018 kiállítás alatt Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Amikor azonban ezt megkérdeztem, csak a fejüket ingatták, és nem tudták megmondani, hogy mikor és kinek köszönhetően került ki a szabadtéri kiállítás az általuk fizetett plakáthelyekre. Hogy pontosan mit akart üzenni a streetartos művész, nem tudom, annyi biztos, hogy Bázelben nem mindenki örül a puccosnak tartott autókiállításnak, délben volt is egy zöldek által szervezett kisebb tüntetés a környezetszennyező technológia ellen.