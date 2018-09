„Az istenért, ne válasszunk meg olyan politikusokat, akik nem hisznek a tudományban!” – Harrison Ford a globális éghajlatváltozásról szóló konferencián küldte általánosságban is érvényes, de konkrétan leginkább Donald Trumpra utaló üzenetét. Az amerikai filmszínész a globális éghajlatváltozásról szóló konferencián – írta a The Week. De ezeknél a politikusoknál is „vannak rosszabbak, azok, akik úgy tesznek, mintha nem hinnének a tudományban” – mondta, amivel azért már a választókat is kritikával illette Ford, elvégre „úgy tenni” azért fog egy politikus, mert ettől szavazatokat remél.

„Ha nem védjük meg a természetet, nem tudjuk megvédeni magunkat sem” – mondta a Csillagok háborújában egykor a bolygópusztító halálcsillag megsemmisítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Han Solo.