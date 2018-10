A jégkorongban van egy különös szokás (vagyis több is, de most csak erről az egyről írok): ha egy korong kipattan a nézőtérre közé, akkor azt a legfürgébb vagy legszerencsésebb szurkoló elteheti ereklyeként. Egyszer, még a kilencvenes évek közepén, a nyitott hokipályák idején egy Újpest-KSI (vagy Liget SE?) meccsen elém is pattant egy, vagyis nem elém, hanem két sorral előttem landolt. Gondoltam, leteszem a kis forralt boromat, aztán betakarítom a zsákmányt. De mire felegyenesedtem a forralt bor elhelyezéséből, a semmiből vijjogó vércsékként tűnt elő két hétévesforma kissrác, és lecsaptak a pakkra.

Nos, az alábbi videó hátterében látható washingtoni, legalábbis a város NHL-csapata, a Capitals mezében feszítő kisfiú nem volt ennyire életrevaló a Las Vegas-i Vegas Golden Knights elleni meccsükön. Szerencséjére Braden Holtby, a washingtoniak 29 éves kanadai kapusa – akinek a felesége amúgy a neve alapján a magyar származású Brandi Bodnar – a világ legjószívűbb embere díjra pályázik. Nézzék.

Szóval kidobja a korongot a srácnak, át a plexin, amit egy öltönyös fickó szerez meg. Holtby mutogat az ütőjével, hogy nem neki dobta, de hiába. Vagyis annyiban nem, hogy az öltönyös fickó, talán az előtt lelkesen csápoló anyukák hatására előredobja a pakkot. „Hogy te milyen hülye vagy, apám”, reagál erre Holtby testbeszéde, majd kerít egy másik korongot, és újra dob. Szerencsére ekkor már nem avatkozik közbe az öltönyös, mert tuti, hogy Holtby addig dobált volt, amíg egy korong a kissrácig el nem jut.

A meccset egyébként, amin a tavalyi Stanley Kupa-döntő két győztese találkozott, a Capitals nyerte 5-2-re. Ahogy tavaly a kupát is.