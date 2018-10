De hát ezért ki is hibáztatná? 17 éves úszó 200 gyors után 800 gyorson is ifjúsági olimpiai bajnok lett Buenos Airesben (ő szerezte a magyar csapat nyolcadik érmét, amivel második helyen állunk az éremtáblázaton), az Instasztorijait elnézve pedig egyhamar nem is állt le az ünnepléssel, és a győzelemért kapott gratulációkat osztja meg sorra lelkendezve.