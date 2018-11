Még a hétvégén történt Egyesült Államokbeli Mississippi államban, hogy egy huszonnyolc éves férfit őrizetbe vettek, miután pickupjával belehajtott egy helyi bíróság épületébe.

Az amúgy részeg Keith Cavalier elmondta, ez volt a terve, mármint, hogy szándékosan belehajt az épületbe, mert szerinte így közölhette a leghatékonyabban azt, hogy valaki ellopta a drogozáshoz használt szettjét.

A helyszínen őrizetbe vették, azóta a megyei börtönben tölti idejét.

