Elindult a jegyértékesítés a jövő évi Fishing on Orfű fesztiválra, és ezzel a lendülettel meg is jelent egy új 30Y-dal, méghozzá Kispál András közreműködésével. A dal egyébként a 2019-ben megjelenő új 30Y-album előfutára. A sajtóközleményből az is kiderül, hogy jövő év elején frissül a Nagy Fishing-archívum is az 2018-as koncert videójával.