"Megint törtek-zúztak – Tovább rongáltak és a kereszténységet szidalmazták a Soros-féle szervezetek kitartottjai a Kossuth téren." "Külföldiek és büntetett előéletűek is őrjöngtek az ordenáré csürhében" – értesítette olvasóit a Magyar Hírlap címlapja.

Belül a részletek iránt érdeklődők Hidvéghi Balázstól, a Fidesz kommunikációs igazgatójától megtudhatták, hogy a Soros-hálózat csak ürügyet keres a balhéra, külföldi Soros-zsoldosok és ismert politikai aktivisták is vannak a rendbontók között, akik "összetörik azokat a szánkókat, amelyeket szegény gyerekek kaptak volna meg karácsonyi ajándékként."

"Folytatódott az ordenáré akciózás" – derült ki a további cikkből, igaz, mindegyik szerdáról és csütörtökről szólt. A péntek esti-éjszakai tüntetésről az olvasók annyit tudhattak meg, hogy: "Tegnap este folytatódott a megmozdulás, immár ellenzéki szónokokkal."

A Magyar Idők egy álmos reggeli Kossuth téri fotóval nyitott, a cikk is szerda-csütörtökről szól, a pénteki megmozdulás képe így csak belülre került, igaz, itt sem jutott sok szó a péntek estére, de legalább a címmel ellentétben a végére kiderült, hogy pénteken "atrocitás nem történt".

A Ripost sem jutott el péntekig a szombati lapban, inkább arról ír, hogy a a tüntető-vallásgyalázó-emberségükből kivetkőzött tüntetők fel akarták gyújtani a karácsonyfát a Kossuth téren. A központi irányítás alá vont kormánysajtóban a Magyar Időkhöz hasonlóan itt is lejött a – szerda-csütörtöki – romboláslista: szánkók, frissen telepített növények, díszkivilágítás látta kárát a tüntetésnek, amelyen bűnözők, külföldiek, köztük két CEU-hallgató is részt vett, akiket őrizetbe is vettek garázdaság gyanújával. Az egyik lap a remek "genderhívő" szót is megalkotta – rengeteg jelentést sűrítve a kifejezésbe.

Nem kormánypárti sajtóként a fenti gyűjteményből kilógó a Népszava, amely szerény címmel és a pénteki napról szóló beszámolóval jelentkezett: " A harmadik napon is megtelt a Kossuth tér" címmel.