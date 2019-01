Aki játszott a Red Dead Redemption 2-vel (kritikánk itt), annak valószínűleg ismerősen cseng a Pinkerton's név, a főhős bűnbandáját ugyanis pontosan ennek az ügynökségnek az emberei üldözik nagyjából az egész játékon keresztül.

Velük kapcsolatban

az egyik döbbenetes dolog az, hogy a mai napig léteznek,

a másik meg az, hogy beperelték a játék kiadásáért felelős Take-Two-t, mert álláspontjuk szerint az ügynökség megjelenítése azt sugalmazza, hogy hozzájárultak a játékban való szerepléshez.

Mint kiderült, a manapság már a svéd Securitas AB szárnyai alatt működő Pinkerton's a múlt hónapban szólította fel a céget arra, hogy vagy fizessenek nekik, vagy kössenek velük megállapodást a jogdíjakról a "Pinkerton" szó játékbeli használata miatt.

A Take-Two persze nem ment bele a dologba, szerintük a történelmi pontosság indokolja az ügynökség megjelenítését, hiszen a vadnyugaton a Pinkerton's

pontosan azt csinálta, amit a játékban csinálnak.

A kiadó pont emiatt pert is indított az ügyben, amiben azt szeretnék elérni, hogy az ügynökök megjelenítése a fair use ( ún. méltányos használat) hatálya alá essen, ami lehetővé teszi a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli felhasználását. A vádiratot amúgy itt el is lehet olvasni.

Nem ez amúgy az első teljesen debil követelésük, annak idején például beperelték a Weezert, mert állításuk szerint a zenekar '96-os Pinkerton című albuma a cég reputációját próbálta meg kihasználni.

Ebben az ügyben aztán kiderült, hogy abszolút semmi köze nincs hozzájuk az albumnak, ami Puccini Pillangókisasszony című operájának egyik karakteréről kapta a nevét.

A bíró végül ejtette az ügyet, mert úgy ítélte meg, hogy a banda kiadójának sokkal nagyobb nehézséget okozna, ha nem adnák ki a lemezt, mint amekkorát a Pinkerton's-nak okozna bármiféle, a lemez címéből adódó félreértés.

