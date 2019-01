Aki kertes házban él, biztos találkozott már azzal a jelenséggel, hogy a szomszéd fája átlóg, a kertbe hullik a gyümölcs, ami elrohad a szép zöld gyepen, odajönnek a méhek, meg amúgy is túl öreg az fa, látszik, hogy korhadtak az ágai, egy nagyobb vihar ki is döntheti, stb. Hasonló esettel kellett megküzdenie a 81 éves Javes Damiesnek, aki jobban szereti, ha középső nevén, Mikenak szólítják. Mike szomszédja nem gondozta, nem vágta vissza a telkén lévő sövényt.

A 4,5 méterre megnőtt növény már eltakarta a napot.

Mikenak elege lett abból, hogy a 60 éves David Lyons miatt nem éri természetes fény a hátsó kertjét, így bíróságra ment az üggyel. Ezzel most három éve tartó sövényháború ért véget. A bíróság 2000 fontra (729 ezer forintra) bírságolta meg Lyonst, akit még a sövény levágására is köteleztek. És most már nem jöhet olyan kifogásokkal, hogy nincs megfelelő szerszáma, de azt se mondhatja, hogy madarak fészkelnek az ágak között, így kénytelen nőni hagyni a 4,5 méteres növénymonstrumot.