Egy pályára rohanó oposszum zavarta meg a magyar idő szerint szombat hajnalban rendezett Veracruz-Puebla mexikói bajnokit. Bár az erszényespatkányt gyorsan a meccs legjobbjának választották, a valódi győztes nem ő, hanem a tévéstáb feliratokért felelős részlege, hiszen villámgyorsan összeraktak egy kis statisztikát az állatról, amely 5 perc pályán tartózkodás alatt 50 métert tett meg, gólt viszont nem szerezett :(

A Bayern München hivatalos spanyol Twitterén egyébként sérülése ellenére is bejelentkezett az új mexikói sztárért, nem is véletlenül, hiszen márciusban már egy macskával is értek el sikereket.