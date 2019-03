Minden jel arra mutat, hogy ez lesz a Once Upon A Time In Hollywood, illetve bocsánat, a Once Upon A Time In... Hollywood hivatalos plakátja, ami azért fura, mert bármelyik fotót néztem a forgatásról, akár lesifotók voltak, akár hivatalosak, sokkal menőbbek voltak ennél a poszternél, ami leginkább úgy néz ki, mintha egy rajongói változat lenne.

Az 1969 Hollywoodjában játszódó filmet július 26-án fogják bemutatni az Egyesült Államokban.