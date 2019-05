A Bubbles önkiszolgáló mosoda gyermeknap alkalmából „Hozd el a mackód, kitisztítjuk” címmel 2019. május 26-án 10 és 17 óra között ingyenes tisztítást szervez plüssöknek. (Pontosabban a plüssök gazdáinak, akik elvihetik a plüssöket.)

A cím ne tévesszen meg senkit, nem csak az alvóállatok között indokolatlanul felülreprezentált medvefajtákat várják, mindenféle plüssállat jó, sőt, plüssbaktériumokat, plüssembereket és plüssszörnyeket is lehet vinni.

"Sokan nem is sejtik, hogy a plüssök mennyire piszkolódnak, szívják a port, és a bennük élő atkák akár allergiát is okozhatnak. A gyermekek pedig éppen ezekkel a szőrmókokkal alszanak, játszanak és gyakran még szájukba is veszik kedvenceiket. Éppen ezért érdemes időről időre megtisztítanunk kedvenc mackójukat és kiiktatni ezt a bacilusforrást" – írja a sajtóközlemény, amihez én csak annyit tennék hozzá, hogy ez nem csak a gyerekeket érinti, és a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem ciki felnőttként plüssállatokkal aludni.

A gyereknapi akció keretében a Bubbles minden kimosott plüss után 100 forintot ajánl fel a gyermekek jólétéért küzdő UNICEF Magyarország számára, támogatva ezzel a szervezet tevékenységét.