Egy Enxgma nevű júzernek köszönhetően nagyon mennek mostanában a YouTube-on azok a videók, amikben a főhős egy nyílt világú videojátékban gyorsítva sétál, és... és ennyi. Ezek az open world játékok már elég jól néznek ki, szóval akár abban is lehet gyönyörködni, hogy valaki sétál bennük, viszont a játéktér óriási, és kinek van ideje órákig nézni egy csámborgó karaktert - okoskodhatott Enxgma. Korábban a Witcher III és a Red Dead Redemption 2 hatalmas játékvilágát járta be gyalog (ugye, ezekben a játékokban azért vannak a közlekedést gyorsító megoldások, lovak, teleportok), ezúttal pedig a Skyrimhoz készített hasonló videót. Két óra alatt járta be a Riftertől Solitude-ig vezető utat, és ezt három percre gyorsította fel, mutatom:

Enxgma a Skyrim híres főcímdalának egy feldolgozását keverte a videó alá, pedig a Benny Hill-téma valahogy jobban passzolna.

(Kotaku)