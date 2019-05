A várakozások szerint csak a jövő évben 500 millió tonna műanyagot fognak előállítani világszerte. Ezek többségének legalább 600 év kell ahhoz, hogy lebomoljon. Manapság már a gyümölcsöt, a zöldséget, a kenyeret, sőt, a vizet is műanyagba csomagolva vesszük meg, a rengeteg hulladékkal pedig szép lassan tönkretesszük a körülöttünk lévő világot. Néhány kortárs művész most klasszikus festmények, csendéletek újragondolásával próbálja felhívni a figyelmünket arra, hogy a vásárlási szokásaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy elönt minket a szemét.

(boredpanda)