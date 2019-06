Az Egyesült Államokban július másodikán, Magyarországon két nappal később mutatják be a Pókember: Idegenben című filmet. Ennek már az első előzetese is elég spoileres volt azoknak, akik még nem látták az utolsó Bosszúállókat, így lehet, hogy ezt a most kiszivárgott felvételt sem ildomos megnézni nekik. Annyit azért elárulhatunk, hogy ebből a nem hivatalos, rossz minőségi videóból kiderül, honnan szerezte Pókember a legújabb hacukáját.

