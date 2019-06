A YouTube gémervideói között külön műfaj a lehetetlen eszközökkel játszott játékoké, volt már például bongókkal végigtolt Bloodborne, orrfurulyával játszott Super Mario World vagy éppen banánokkal - igen, banánokkal - irányított Dark Souls 3. A sorba most beállhat a palacsintasütővel játszott Mordhau is.

A Mordhau egy több játékosra szabott középkori, közelharci akciójáték, amibe a fejlesztők félig poénból betettek egy palacsintasütőt is használható fegyverként. A Rudeism Twitch-csatorna gazdája ezt gondolta tovább, és hekkelt egy kontrollert igazi palacsintasütőből. A fenti videóban egy szebb akció látható, a lenti Twitter-posztban pedig az alkotó elmagyarázza, hogy működik a serpenyőkontroller. Szép munka.

This is how you play @mordhaugame with a motion controlled frying pan.



