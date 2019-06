Nemrégiben jelent meg a cikkünk egy húsz éves gyógyszerhatóanyagról, amelyet eredetileg a reumatoid artritisz ellen fejlesztettek ki, de időközben kiderült, hogy az Alzheimer-kór ellen is hatásos lehet.

A sejtés bebizonyításához azonban méregdrága klinikai tesztekre lenne szükség, de a hatóanyagot kifejlesztő gyógyszerég, a Pfizer hosszú belső mérlegelés után elvetette a kísérletek elvégzését, sőt a teljes neurológiai részlegüket leépítik. Ők tudományos érvekre hivatkoznak, a kritikusok viszont üzleti érdekeket sejtenek a döntés hátterében.

A cikk megjelenése után keresett meg minket Kollár István, az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője, hogy figyelmünkbe ajánlja a művet. A honlapon ezt írják a film elkészítésének motivációjáról:

Nem mehetünk el ezen betegség mellett szótlanul, nem tekinthetünk erre a témára félvállról. Mindenki érintett, minden családban fellelhető sajnos demenciális beteg. Az elmúlt években az orvostársadalom is átalakulóban van: Nemzetközi szinten és hazánkban is kezdik felfogni, kimondani a súlyos igazságot: az Alzheimer egy új népbetegség, amely ma már szinte több áldozatot szed, mint a rák, vagy anno a pestis. Sajnos felkészületlenül érte a tudományt, az orvosokat és a családokat is. Senki nem tudja, kinek mi a feladata, ki kihez fordulhat, hol és mi a segítség.