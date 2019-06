Az MMA mindig is arról szólt, hogy a küzdelmekben megpróbálnak minél közelebb kerülni a „mindent lehet” valóságához. Ezért nem csoda, hogy miközben a ketrecbe kapaszkodástól a tarkó támadásáig egy sor szabályt hoztak a sportszerűség és a versenyzők épsége érdekében, sok ezer meccs után is lehet találkozni a szabályok kreatív értelmezésével. De nem is akarok kertelni, hogy miről van szó:

Az ánuszba nyomott nagylábujjról.

Igen, a világ második legnagyobb MMA-szervezete, a Bellator hétvégi, londoni gálájának egyik könnyűsúlyú meccsén Jorge Kanella úgy gondolta, hogyazzal bontja meg a hátán heverő Alfie Davis védekező pozícióját, hogy a lábujjával kicsit megbirizgálja az ánuszát.

Azonban a bíró Kevin MacDonald azonnal levont tőle egy pontot (ami a 10-es alapú rendszerben komoly hátrányba hozza a bunyóst), mivel az MMA mára többé-kevésbé egységes szabályrendszere szerint a fenékizmok támadása – magyarul a medvepuszi - megengedett, de az ánuszé nem.

Egyébként a fenékbe markolás bevett piszkos trükknek számít a birkózásban; ahogy ebben a klasszikussá vált videóban elhanzik a klasszikussá vált

Nincs az a férfi, akit ne lehetne irányítani a segglyukánál fogva.

Fotó: BellatorMMA / Twitter

(Deadspin)