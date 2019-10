Az elmúlt napok kampánnyal kapcsolatos híreinek ismeretében az emberfia, pláne, ha jól nevelt polgári asszony, ilyenkor óhatatlan vet egy keresztet, majd eltakarja a szemét, mert hát ki tudja, melyik politikus csúnyája kerül éppen terítékre. Újpesten viszont olyan kolbászt kaptak a nyugdíjasok, ami alatt csak diszkréten bújik meg Wintermantel polgármester szórólapja Hasznos információk címmel, és mellett kámaszutrás trükkök helyett teát, tésztát (négytojásosat!), kávét, talán mézet is (kokárdásat) rejt a polgármesteri zacskó. Oké, oké, szavazatvásárlás ez is, a legszebb Mikszáth Kálmán-i hangulatot idézve, de ezekben az altesti képektől terhelt időben már az is nagy szó, hogy csak szavazatvásárlás.