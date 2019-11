A Zero Trace Operative névre hallgató játékfejlesztő (és Silent Hill rajongó) szerint például úgy, hogy a megszokott külső nézet helyett Harry Mason szemszögéből szaladgálunk kétségbeesetten a ködben, így:

A projekt mögött álló fejlesztő sajnos csak a játék első pár percét csinálta meg, és nem is tervezi tovább folytatni a dolgot, ami mondjuk annak fényében nem túl meglepő, hogy ezen a pár percen is öt hónapig dolgozott. Szerencsére azért jó hírünk is van: a demót innen le lehet tölteni, szóval ha valakit érdekel, első kézből is átélheti a dolgot.

Aztán ki tudja, lehet ez is úgy végzi majd, mint az elkaszált Silent Hillshez készült játszható teaser, ami olyan mértékű imádatnak örvend, mintha a teljes játék lenne (pedig hát nem az).

