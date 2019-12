Amikor elindult az újra (majdnem) a régi formájában összeállt Guns N' Roses éveken át tartó, azóta a valaha volt egyik legsikeresebbé vált Not In This Lifetime című turnéja, külön cikkben foglalkoztunk azzal, hozzánk miért nem jött el az együttes: a legfőbb ok az volt, hogy egyszerűen nincs Magyarországon akkora koncerthelyszín, ahová beférne elég ember ahhoz, hogy ne legyen veszteséges az egymilliárd forintba simán belekerülő koncert.

Úgyhogy amikor megnyitották az új Puskás Ferenc Stadiont, és az is kiderült, a helyszínt a focin kívül koncertek lebonyolítására is fogják használni, a rockerek szíve elkezdett a Welcome to the Jungle ritmusára járni, és várni a Nagy Bejelentést a budapesti Guns N' Roses koncertről.

Hát aki erre várt, most pofára esett. Az együttes ugyanis bejelentette az Európa-turnéja dátumait, és Magyarország most sincs köztük, ahogy korábban, most is Bécs és Prága közül választhatnak a magyar rajongók. Bécsben június 9-én (a budapesti Korn-koncerttel egyidőben), Prágában június 19-én játszanak majd (két nappal a budapesti System of a Down után, a pesti Bonnie Tyler-koncert napján, bár utóbbi talán annyira nagy dilemmát nem jelent majd a GNR-rajongóknak). A Puskás Stadionban ugyanis abban az időpontban, amikor erre járnak, a foci-Eb meccsei lesznek, nem pedig rakenroll, érjük be az Aerosmith arénakoncertjével júliusban.

Két éve mi is elmentünk Bécsbe, hogy leesett állal konstatáljuk, meglepő módon és az eltelt pár évtizedhez képest újra csúcsformában van a Guns: