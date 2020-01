Áprilisban mutatják majd be az új James Bond-filmet, a Nincs idő meghalnit (No Time to Die), a The Guardiannél viszont a jelek szerint már nem férnek a bőrükbe, és nagyon készülnek a 007-es ügynök legújabb kalandjaira.

Most éppen egy interaktív térképet készítettek, bemutatva a világ összes városát, ahol Bond megfordult az első Bond-film 1962-es bemutatója óta. Az angol lapnál úgy számoltak, hogy

49 ország 146 városát látogatta már meg Bond,

Roger Moore karaktere volt a legaktívabb, mert 44 városban járt, és még az űrben is,

London jelenik meg a legtöbbször a filmekben érhető módon, Hongkongban, Isztambulban és Velencében is 3-3-szor fordult meg a 007-es,

Kanadában, Ausztráliában és Skandináviában viszont még nem járt.

Na de mi a helyzet Budapesttel?

Sajnos (vagy szerencsére?) még itt sem volt, a környékünkről Podgoricát, Pozsonyt, Bécset és Berngartent látogatta már meg.