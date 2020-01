Pénteken Twitteren rántotta le a leplet Donald Trump amerikai elnök a tavaly augusztusban felállított Space Force, vagyis az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logójáról, és ahogy az az elnök legtöbb bejelentésénél lenni szokott, most általános felhördülés lett a dologból. Méghozzá azért, mert a logó

megszólalásig hasonlít a Star Trek Csillagflottájának az emblémájára.

Első ránézésre legalábbis biztosan, nézzék csak meg, ez alapján a kép alapján azért nehéz lenne letagadni, hogy a két logó szinte ugyanúgy néz ki:

Fotó: Twitter / @mirikramer

A hasonlóság miatt sokan rögtön bele is szálltak az elnökbe – köztük az eredeti Star Trek sorozatban Hikaru Sulu hadnagyot játszó George Takei is, aki amúgy is hangos kiritkusa Trumpnak –, de egy volt nemzetbiztonsági tanácsadó hamar lehűtötte a kedélyeket egy újabb képpel, ami elég jól bizonyította, hogy az új logó azért mégiscsak jobban hasonlít a légierő egy már létező emblémájára, egészen pontosan a Space Commandére. Összehasonlításképpen, ez így néz ki:

Fotó: Twitter / @noonanjo

A helyzetet még tovább fokozza, hogy Trump politikai akciószervezete amúgy 2018-ban külön meg is szavaztatta, hogy az emberek milyen logót szeretnének látni, ezek pedig köszönőviszonyban sem voltak a mostanival, ezek legtöbbje inkább a NASA logójára hasonlító kép volt retrofuturisztikus vonulatokkal.

(via)