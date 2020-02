Minden negyedik év szökőév. Most, 2020 is. Ez egy dolgot jelent, vagyis igazából kettőt, de azzal, hogy miért van szökőév, és miért nem február 29-én van a szökőnap, most ez a bejegyzés nem foglalkozik, mert van egy részletes Ma is tanultam valamit-cikkünk erről, szóval maradjunk annál, hogy egy dolgot jelent:

A szokásoktól eltérően nem 24-én van Mátyás-nap, mert minden negyedik február 24-e szökőnap.

Fotó: Domschitz Mátyás / Index A próbálkozást értékeltem.

Persze ez nem érint olyan rengeteg embert, mintha mondjuk a Bencék névnapját napolnánk el, akikből 2018-ban 1523-mal lett több, és évek óta a legnépszerűbb fiúnévnek számít, miközben mi, Mátyások a KSH adatai szerint csak 242-vel lettünk többen. Ami azért elég szomorú, de hát, ha ennyire tartják a magyarok a lúdtenyésztő igazságosztókat, a jégtörőket meg az álruhás királyokat, akkor ez van.

Persze, az érthető, hogy Rákosi miatt hosszú évekig senki nem akarta Mátyásnak hívni a gyerekét, de hát engem sem Rákosiról neveztek el. (Hanem édesapámról, aki egyébként ma, február 24-én felköszöntött névnapom alkalmából, pedig ő is pontosan tudja, hogy nem ma van a névnapja, és – ezzel szoros összefüggésben – az enyém se.)

Egyébként, ha összeszedünk minden szökőnapkárosultat, akkor már nem is vagyunk olyan kevesen. Talán jobb is, ha ebben a posztban előrelátóan felkészítünk mindenkit a megfelelő február végi névnapi köszöntésekre (meg aztán vissza lehet majd nézni ezt a kis útmutatót 2024-ben, '28-ban, '32-ben stb.):