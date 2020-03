Van az úgy, amikor semmi sem sikerül. Tervezel egy cipőt, és mivel normális vagy, nem abból a szempontból vizslatod hunyorítva, hogy a sötét orr-rész és a lábfejedet fedő világosabb anyag, valamint a fűzőt a helyén tartó kis bigyula hasonlít-e Adolf Hitlerre vagy sem. Ahogy az sem fut át az agyadon, hogy a hangzatos Storm Adrenaline név az ÉPPEN rövidíthető SA-ra is, ami a Sturmabteilung rövidítése is volt, az meg a nácik félkatonai szervezetének a neve volt 1934-ig, amikor is a Hosszú kések éjszakája néven elhíresült (hivatalos nevén Kolibri-művelet) akcióban le nem mészárolták a vezetőségét, de ez most mindegy.

Fotó: Puma